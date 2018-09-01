Военный сапер: «Закладка в «Сепаре» была сделана на потолке»
Данил минирует и разминирует с шестнадцатого года. После просмотра видео с места событий он рассказал нам где, по его мнению, скорей всего была сделана закладка.
- Скорей всего заряд был размещен внутри кафе где-то под потолком. Там наверняка был фальшпотолок, или в светильнике. Большой объем взрывчатки туда не пронесешь, значит, скорей всего пластид – он маленький по объему, но очень мощный. Похоже, это фугас, потому что выбитые двери, рамы и конструкции они не посечены осколками. Скорей всего фугас. И расположен был над каким-то из столиков. Сработано четко. Скорей всего у него (Захарченко, ред.) было любимое место, где он любил сидеть. И там сделали закладку. Но это только мое предположение.
- Это кафе охранялось с особой тщательностью. Как при усиленной охране можно сделать закладку за фальш-потолком, или в светильнике?
- Ну тогда скорее всего кто-то из сотрудников, или кто-то из охраны был подкуплен.
- В кафе было подвальное помещение. В подвале не могли закладку сделать?
- Нет, не могли. Там оконные рамы, большие рамы, верхняя часть как-бы стоит на месте, а выгнута нижняя часть. Получается, ударная волна распространялась сверху вниз.