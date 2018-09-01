Военный сапер: «Закладка в «Сепаре» была сделана на потолке»

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-01T12:30:13+03:00

Данил считает, что закладка была сделана на потолке. Что подтверждает выдвинутую ранее версию. Фото: tlgrm.ru/channels/@Lshort

«Комсомолка» поговорила с военным сапером, который изучил видео и рассказал свою версию где скорей всего была сделана закладка.

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Данил минирует и разминирует с шестнадцатого года. После просмотра видео с места событий он рассказал нам где, по его мнению, скорей всего была сделана закладка.

- Скорей всего заряд был размещен внутри кафе где-то под потолком. Там наверняка был фальшпотолок, или в светильнике. Большой объем взрывчатки туда не пронесешь, значит, скорей всего пластид – он маленький по объему, но очень мощный. Похоже, это фугас, потому что выбитые двери, рамы и конструкции они не посечены осколками. Скорей всего фугас. И расположен был над каким-то из столиков. Сработано четко. Скорей всего у него (Захарченко, ред.) было любимое место, где он любил сидеть. И там сделали закладку. Но это только мое предположение.

- Это кафе охранялось с особой тщательностью. Как при усиленной охране можно сделать закладку за фальш-потолком, или в светильнике?

- Ну тогда скорее всего кто-то из сотрудников, или кто-то из охраны был подкуплен.

- В кафе было подвальное помещение. В подвале не могли закладку сделать?

- Нет, не могли. Там оконные рамы, большие рамы, верхняя часть как-бы стоит на месте, а выгнута нижняя часть. Получается, ударная волна распространялась сверху вниз.