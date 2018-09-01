Донецк скорбит о потере двух Героев ДНР: к памятнику Иосифу Кобзону дончане принесли портрет Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-01T12:25:56+03:00

Что происходит в Донецке в первый день траура [фото]

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Первый день траура для жителей Донбасса оказался тяжелым. Всё как во сне... Когда государство теряет лидера – всегда тяжело. Первый вопрос, который приходит на ум: неужели это правда? Второй: а что будет дальше?

Цветы несут с самого утра

Утром 1 сентября дончане понесли цветы к кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, где вчера погиб Глава Республики Александр Захарченко. Первые гвоздики появились у повреждённого здания около семи утра.

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие шли возложить цветы в память об Александре Владимировиче и к памятнику Кобзону, который находится около «Юности». Здесь, рядом со скульптурой Иосифа Давыдовича дончане поставили и портрет Захарченко. Люди скорбят по двум Героям Донецкой Народной Республики.

- Меня сильно потрясла смерть Кобзона, - говорит жительница Донецка Светлана Николаевна. – Но когда я узнала о гибели Захарченко, была в шоковом состоянии. Для меня эти люди – лидеры, настоящий пример для всех будущих поколений. Одного я воспринимала, как отца, а другого как сына.

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У памятника дежурит патруль. Меры безопасности усилены. Завтра пройдут похороны Александра Захарченко в Донецке и Иосифа Давыдовича в Москве.

Приезжал к памятнику за день

За день до гибели, здесь у памятника Кобзону был и Захарченко. Почтить память своего земляка Глава приехал сюда вместе с Дмитрием Трапезниковым. Вечером. Они возложили по букету тёмно-красных роз к скульптуре великого певца. Постояли молча. Потом лидер Республики с болью высказал соболезнования.

- Скорбь огромная. С этим человеком ушла эпоха. Мы потеряли частичку своей прошлой жизни, частичку своего сердца, - сказал тогда Александр Владимирович. - Это действительно великий человек. Мы гордимся, что это наш земляк. Соболезнования близким, родным и всем нам. Мы потеряли талантливого артиста и огромное человеческое сердце. Это огромная потеря и огромная утрата.

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Недалеко от памятника Кобзону, над дорогой по улице Челюскинцев, установлен бигборд. На нём изображён Глава ДНР. Рядом написаны его слова: «Спасибо вам за доблестный труд». Складывается ощущение, что он адресует их Кобзону.

Мог планировать попрощаться с Кобзоном

Дончане предполагали, что Александр Владимирович отправится в Москву на прощание с Иосифом Давыдовичем. Возможно, он планировал эту поездку.

- Теперь они встретятся уже Там... Им будет о чём поговорить, - пишут жители столицы в социальных сетях.

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецк скорбит о потере двух Героев ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, прощание с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко состоится завтра в «Донбасс Опере». Начало запланировано на 9:00.