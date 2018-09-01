Ташкент жив! Эксклюзив «КП»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-01T12:38:03+03:00

Всего после вчерашнего взрыва в ожоговом отделении ОЦКБ проходит лечение пять человек. Их состояние - небезнадежно. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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"Комсомолка" побывала в ожоговом отделении, где проходят лечение пострадавшие от вчерашнего взрыва в центре Донецка.

«Комсомолке» единственной позволили войти в ожоговое отделение Донецка. Возможно, вызывает доверие мой белый халат, но скорее отсутствие массивных видеокамер, как у моих менее удачливых коллег, которые так и остались у входа в ожоговый центр. Вход на территорию ОЦКБ полон военных, у меня несколько раз проверяют документы и сумку и вот наконец я в больнице.

Ожоговое отделение ОЦКБ.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Эмиль Яковлевич, развенчайте слухи! Ходит информация о большом количестве погибших, о сгоревшем ребенке. Так ли это, - спрашиваю я директора Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководителя Донецкого ожогового центра, профессора Эмиля Фисталя.

- Нам известно о двух погибших – Главе ДНР Александре Захарченко и его охраннике. После вчерашнего взрыва у нас в отделении проходит лечение пять человек, было шесть, но тот пациент не требовал госпитализации, его отпустили домой.

- Расскажите о состоянии этих людей? Вчера упорно ходили слухи о том, что Александр Тимофеев («Ташкент») погиб на операционном столе…

- Это домыслы врагов. Скажу так – не дождутся. Пусть злые языки умолкнут. Все пациенты не безнадежны. Что касается Александра Тимофеева, то он в сознании. Все будет хорошо, для этого сейчас нашими врачами-профессионалами делается все. Есть надежда на хороший исход не только у него, но и у всех пострадавших.

- А кто эти пострадавшие, уже можно сказать?

- Фамилии назвать я не могу, скажу только, что все это общественные деятели, сотрудники министерств.

- Говорят о сгоревшем ребенке? Это правда?

- Нет, я о таком впервые слышу. Сгоревших детей и вообще пострадавших детей не было. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно.

Нашу беседу прерывает следователь, с различными вопросами Эмиля Яковлевича ждут военные. Слышу, как спрашивают его мнения, можно ли одному из пострадавших покинуть завтра отделение, чтобы принять участие в прощании с Главой ДНР Александром Захарченко. Профессор сказал, что состояние этого пациента удовлетворительное. Кроме того, он может сам сопровождать этого пациента и обеспечить ему помощь в случае чего.

Эмиля Фисталя приглашают в перевязочную, где его опыт и золотые руки сейчас остро необходимы. Мы прощаемся и он просит:

- Так и передайте: враги, не дождутся. Мы постараемся всех пострадавших спасти.

Напоминаем, вчера в центре Донецка произошел взрыв в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко, его охранник и пострадали несколько человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прощание с Александром Захарченко пройдёт 2 сентября в «Донбасс Опере». Начало в 9:00.