На место взрыва, где погиб Александр Захарченко, дончане несут цветы с самого утра

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-01T11:32:27+03:00

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Периметр донецкого кафе «Сепар», на территории которого вчера произошел теракт – обнесен красно-белой лентой. Дежурят полицейские и сотрудники силовых ведомств. Вчера здесь смертельные ранения получил Глава ДНР, в результате которых он скончался на операционном столе.

На месте происшествия работает экспертная службаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На тротуарной плитке бульвара Пушкина отчетливо заметны потеки крови. Взрывной волной вынесло окна заведения – битое стекло разлетелось на десять-двадцать метров.

На тротуарной плитке бульвара Пушкина отчетливо заметны потеки кровиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В поврежденном здании самого кафе работает экспертная служба. Пока что официальной версии, где и как было заложено взрывное устройство – нет. По предварительным данным, которые сообщили источники «КП», взрывчатка была установлена в один из осветительных приборов, установленных в заведении.

- Скорее всего, устройство было вмонтировано в люстру, а в действие приводилось звонком с телефона, - рассказали нам.

Данная версия не отвечает на вопрос, как диверсант получил время для монтажа взрывного устройства.

На месте происшествия работает экспертная службаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С самого утра жители города несут цветы к месту трагедии. Замечаем мужчину в военной форме. Он возлагает цветы. Снимает головной убор, и замирает, перекрестившись, медленным шагом отходит в сторону.

- Александр Владимирович был для меня другом, иначе не скажешь. Я уважал его как отца, - говорит военнослужащий Алексей Тищенко, с позывным «Дедушка абхаз».

По словам Алексея Викторовича, Донбасс потерял большого человека и уважаемого лидера.

- Я хочу выйти с предложением, чтобы Захарченко похоронили в центре города, рядом с памятников Ватутину, и поставили вечный огонь. Он заслужил этого! – считает майор Тищенко.

Алексей Тищенко не может сдержать слезФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для жителей Донецкой Народной Республики Александр Захарченко был опорой. Многие воспринимали его, как отца.

- Я знала Александра Владимировича еще с 14 – го, - говорит Марина, жительница прифронтового Октябрьского. – Он помогал нам, когда остались без крыши над головой. Выбил общежитие в ДонНУ. Помню, как в сердцах ему крикнула на встрече с жителями: «Да когда ж вы прогоните этих укров? Вы что, слабаки?» Александр Владимирович сделал паузу, и в его глазах я увидела такую несгибаемую волю, что больше в нашей победе не сомневалась! Нет его теперь… Что делать?

Марина плачет, и не хочет фотографироваться. Говорит, что Глава обещал ей жилье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666802" frameborder="0"></iframe> На место взрыва, где был убит Глава ДНР Александр Захарченко - дончане несут цветы.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Он многим помог обрести дом. Как бы ни судачили люди о Главе, особенно те, кто потерял жилье, но когда он открыто выходил к людям – настроения менялись. Харизма, что ли такая у него была…

Напомним, церемония прощания с Главой ДНР Александром Захарченко пройдет 2 сентября. В Республике объявлен трехдневный траур.