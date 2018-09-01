Что будет дальше с ДНР? Трапезников сделал заявление

СЕГОДНЯ 06:20 2018-09-01T06:46:40+03:00

И.о. Главы ДНР Дмитрий Трапезников говорит, что сбоев не будет и интеграция с Россией продолжится

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Теракт 31 августа, в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко и тяжело ранен зампред Совмина, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, до сих пор не укладывается в головах жителей ДНР.

Что будет дальше? - Главный вопрос, который задают люди.

Сегодня, 1 сентября, в 2.часа ночи и.о. Главы ДНР, близкий соратник погибшего Александра Захарченко, Дмитрий Трапезников, сделал заявление.

В нем говорится о продолжении курса, взятого Республикой. Сбоев с соцвыплатами не будет, интеграция с РФ продолжится и все программы, анонсируемые Александром Захарченко, будут выполнены.

Полный текст заявления:

"Земляки, Донецкая Народная Республика понесла невосполнимую потерю – в результате теракта со стороны украинских спецслужб погиб Глава нашего государства Александр Владимирович Захарченко. Это тяжелый удар для всей страны. Но за годы независимости Донецкой Народной Республики, за годы нашей борьбы за свободу и право на самоопределение под руководством нашего лидера мы смогли создать надежную государственную систему, механизм, который предназначен и умеет работать в самых сложных обстоятельствах.

Вступая в должность исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую – сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы.

Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой Народной Республики будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены.

Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей страны. Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути.

Также неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России. Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб.

Друзья, мы не остались один на один перед врагом. Мы едины, а значит - мы победим!"