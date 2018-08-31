2018-08-31T23:27:45+03:00
Политика

Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко состоится 2 сентября

Руководство Республики провело пресс-конференцию, где прозвучали официальные комментарии по поводу произошедшего.
Ольга ГОРДО
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Дмитрий Трапезников и Денис Пушилин сделали экстренное заявление. Фото: youtube.comДмитрий Трапезников и Денис Пушилин сделали экстренное заявление. Фото: youtube.com
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Сегодня, около 23-00 временно исполняющий обязанности Главы Республики Дмитрий Трапезников и председатель народного совета Денис Пушилин дали совместную пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

В частности, отвечая на вопрос одного из присутствовавших, Дмитрий Трапезников сообщил, что прощание с Главой ДНР Александром Захарченко пройдет в воскресенье, 2 сентября, в 9-00 утра, в помещении театра оперы и балета.

Напомним, мощный взрыв прогремел в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате которого глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, и от полученных ран скончался в больнице.

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