Прощание с Главой ДНР Александром Захарченко состоится 2 сентября

31 Авг. 23:16 2018-08-31T23:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, около 23-00 временно исполняющий обязанности Главы Республики Дмитрий Трапезников и председатель народного совета Денис Пушилин дали совместную пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

В частности, отвечая на вопрос одного из присутствовавших, Дмитрий Трапезников сообщил, что прощание с Главой ДНР Александром Захарченко пройдет в воскресенье, 2 сентября, в 9-00 утра, в помещении театра оперы и балета.

Напомним, мощный взрыв прогремел в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате которого глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, и от полученных ран скончался в больнице.