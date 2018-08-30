Поэтесса Анна Ревякина о Кобзоне: «Он летал высоко, но ногами стоял на Донбасской земле»

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-30T18:11:57+03:00

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Иосиф Кобзон принадлежал к тому поколению людей, которых мы привыкли называть героями – героями нашего прошлого. Это проявлялось во всем – в том, что он не присев давал четырехчасовые концерты, в том, что он с таким рвением ездил на Донбасс, который очень любил и всячески превозносил Донбасс как свою малую Родину. Никогда не забывал, откуда он родом и гордился этим. В том, что он, не раздумывая пошел спасать людей в «Норд-Осте». В том, каким он был человеком. Например, в 2003 году, когда хотели поставить ему памятник, который сейчас стоит возле «Юности», его пришлось долго уговаривать, он был категорически против. Московскому землячеству Донбасса понадобилось около полутора лет, чтоб его уговорить. В итоге уговорили, и на открытие памятника он приехал лично. Было ему тогда 66 лет.

Кобзону удивительным образом удавалось сочетать в себе человека искусства и то, что в народе называется «рабочая кость». Он же жил в мире прекрасного – кулисы, сцена, концерты, красивые идеальные костюмы. Но в то же время он умудрился быть с нами на одной волне, быть вот этой «донбасской рабочей косточкой», через свои песни, через свои добрые дела. Он за свою жизнь сделал очень много – и для Донбасса и вообще. За них, конечно, ему надо ставить памятник в три раза выше. Сердце о него было огромное! И при этом в нем совсем не было пафоса. Он любил шутить. Когда ты с ним общался, это был совсем не тот человек, что на сцене. На сцене все видится по-другому. Это оркестр, который за ним, это его голос, который над тобой. Просто какой-то сверх-голос! А вот за сценой он был невероятно добрым, отзывчивым, шутником, и с других пафос мог сбить. Он летал высоко, но ногами стоял на Донбасской земле.