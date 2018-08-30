Заведующая садиком в Киевском районе Донецка, которому помогал Иосиф Кобзон: «Для нас его уход – это невосполнимая утрата. Это был святой человек»

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-30T16:22:55+03:00

«Комсомолка» вместе с Галиной Васильевной отправились к скульптуре Иосифа Давыдовича, чтобы возложить цветы и вспомнить о том, как Кобзон любил Донбасс... и как Донбасс любит Кобзона

Изменить размер текста: A A

Возложить цветы к памятнику Иосифу Кобзону едем вместе с директором детского садика № 297 «Алёнка» Галиной Булдовской.

«Комсомолка» навещала это дошкольное учреждение в октябре позапрошлого года. Тогда Иосиф Давыдович приехал к детям с подарками. Он привёз самое необходимое - большую электропечь, стиральную машинку, ноутбук, телевизор и музыкальное оборудование! Всего этого садик лишился во время страшного обстрела в 2014 году.

Иосиф Козбзон в донецком детском саду "Аленка"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Смертоносный огонь украинских военных обрушился на детский сад 21 августа 2014 года в 19 часов 43 минуты: три снаряда упали под фундамент, остальные залетели на крышу и детскую площадку, - вспоминает день обстрела заведующая Галина Васильевна. - За 12 минут - 9 снарядов! Они сильно повредили здание. За час до обстрела родители забрали последних малышей.

Иосиф Козбзон в донецком детском саду "Аленка"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Помним, что тогда Иосиф Давыдович посмотрел видеоролик о разрушенной «Алёнке»...

- Да... Тогда Кобзон сказал, что на то, что мы пережили, даже страшно смотреть на экране. Он пожелал, чтобы это увидели Обама и Порошенко!

- Как вы узнали, что Кобзона больше нет?

- Мне позвонили друзья, и сообщили эту трагическую новость. Я знала, что у него в последнее время были проблемы со здоровьем, но надеялась, что человеку хватит жизненных сил. Этот человек святой. Таких людей очень мало. Это большое счастье, что нам Бог дал возможность встречаться с такими людьми.

- Не только ведь встречаться. У него с вашим садиком были тёплые отношения.

- Кобзон – человек с огромной энергетикой, с теплом. Когда с ним общаешься – понимаешь, что такие люди посланы нам свыше. Здесь было очень дружное общение. Он сказал мне тогда, что наш садик не забудет никогда. К тому же, он вспомнил, что его любимую учительницу звали так же как меня – Галина Васильевна.

Иосиф Давыдович пожелал "Галине Васильевне и детскому саду "Аленка" счастья и мира!"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Детки волновались перед его приездом?

- В то время, когда к нам должен был приехать Кобзон – детки еще не ходили в сад. Но когда они узнали, кто у нас будет в гостях – отозвались с радостью, и мы даже подготовили небольшой концерт. Он переживал за нас и помогал. Знаете, мы обращались за помощью ко многим известным людям, организациям. Но спустился ангел с небес в лице Иосифа Давыдовича, который сделал все, чтобы мы смогли принимать детей.

- Что больше всего запомнилось с того визита?

- Весь его сольный получасовой концерт – мы пели с ним. Он тогда пел свои замечательные песни о мире, самые популярные и любимые песни. Дети восприняли приезд Иосифа Давыдовича очень тепло. Особенно запомнилось песня «Солнечный круг»...

- У вас на столе стоит фотография с Иосифом Давыдовичем.

- На ней запечатлено как мы встречали его с караваем. Все волновались, переживали. Но как только этот человек протянул руку и улыбнулся, я поняла, что он настолько близкий и родной. Было такое ощущение, что мы были знакомы много лет. Это фото не пиар - это память.

Подходя к памятнику Кобзону говорить ничего не хочется. Хочется, чтобы эта скульптура ожила и наш земляк, такой же лёгкой походкой в которой он застыл, пошел дальше творить добрые дела и дарить людям позитив. Ведь он столько всего ещё мог сделать.

Заведующая вместе с сотрудницей детского сада возложили цветыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Здесь хочется вспомнить о том, как Кобзон любил Донбасс... и как Донбасс любит Кобзона.

У ног артиста уже лежат цветы, которые сюда принесли дончане. Недалеко от памятника глава Киевского района. Простые горожане, которые видели Кобзона только по телевизору... все замерли в тишине. А должно было быть всё по-другому. Ведь сегодня ровно пятнадцать лет, как памятник был установлен. Люди планировали прийти с цветами по праздничному поводу.

Дончане понесли цветы к памятнику КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Утеря Иосифа Давыдовича для нас – большой удар, это горе. Мы потеряли человека с огромной буквы. Это наш земляк. Мы горды тем, что мы просто знакомы с этим человеком, - подытожила Галина Васильевна. - Он помогал не только нам, но и больницам, другим образовательным учреждениям. Не все на это способны – этим занимаются только избранные. Утеря невосполнимая.