Что для дончан значил Иосиф Кобзон?

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-30T14:38:23+03:00

Люди знали о его тяжелой болезни, но сразу не поверили

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Телефон днем 30 августа разрывался от звонков. Все знакомые звонили друг другу с одним вопросом :

- Это правда???

А потом многозначительно замолкали…

- Для меня это Великий человек. Великий во всем – музыке, благотворительности… Ушел Великий земляк, чье сердце всегда болело за судьбу Донбасса. Простите, я не могу говорить! - Автор Гимна ДНР Михаил Хохлов не может сдержать эмойий.

- Не хочется верить в это!- Вторит ему исполнитель Гимна Республики, Народный артист ДНР Дмитрий Федоров. – Лично для меня Иосиф Кобзон – икона в музаке, мой Бог! Советы, которые он мне давал – бесконечно ценны! И мне, как и другим, Иосиф Давыдович много помогал.

Донецкий бард и поэт Владимир Скобцов тоже первым делом спрашивает – мол, правда ли?

- Увы… Кем он был для вас?

- Как любить Донбасс, свою Родину и земляков всей своей жизнью меня научил Иосиф Кобзон, - говорит Владимир. – Такие люди не умирают, они уходят. Мы должны продолжить его дело – любить Родину и свой народ, сражаться за свою Землю!

На одной сцене... Иосиф Кобзон и Герман Рудницкий. ФОТО: Личный архив

КОММЕНТАРИЙ

«Кобзон дал мне свое благословение»

Герман Рудницкий, студент Донецкого национального университета:

Еще с детства для меня этот человек был очень многим. Даже сохранились фото, которые сделаны у памятника Кобзону, когда мне было 5, 10 лет и т.д. А потом началась война и Кобзон приехал с гуманитарной помощью в мою школу, где я выступал с песней. Позже мне посчастливилось выступать в конкурсах, которые Иосиф Кобзон проводил в Донбассе. Конкурсы эти назывались символично - «Я люблю тебя, жизнь!» и тогда Иосиф Давыдович всем сказал со сцены: «Вы все победители, неважно какое место вы заняли». На одном из конкурсов я исполнял песню его друга Полада Бюльбюль-оглы «Как жили мы борясь». А потом мы общались с Кобзоном, и он спросил, знаю ли я, кто исполняет эту песню. Я ответил и тогда Кобзон попросил меня всегда петь настоящие песни, не соблазняться однодневной попсой. Это стало настоящим благословением, билетом в жизнь. Я обязательно посвящу ему песню, именно он сподвиг меня писать тексты о Донбассе.