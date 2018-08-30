Новые правила дорожного движения в Луганске 2018: Машины в ЛНР будут светить фарами днем круглый год

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-30T12:03:41+03:00

Вне населенных пунктов в светлое время суток на автомобилях должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни. ФОТО: choiz.me

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В пресс-службе МВД ЛНР сообщили, что с 1 сентября в Республике вступают в силу новые правила дорожного движения (ПДД). За их основу взяты дорожные правила Российской Федерации. Также был учтен накопленный опыт Республики и других стран.

При этом в ведомстве озвучили главные отличия ПДД ЛНР от правил Украины:

- Вынужденная остановка на Украине может быть связана с состоянием любого участника дорожного движения. В ЛНР – только водителя или пассажира.

- На Украине дневные ходовые огни должны обязательно иметь белый цвет и быть предусмотрены конструкцией транспорта. В ЛНР – это просто внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспорта спереди в светлое время суток.

- Правила Украины обязывают водителя предъявлять документы сотруднику ГАИ. В ЛНР — передавать в руки сотрудника полиции.

- Помимо обязательных документов, предусмотренных на Украине, водители в ЛНР должны иметь при себе в предусмотренных законами случаях путевой лист и товарно-транспортные документы. Проверять их будут сотрудники полиции, а также представители исполнительных органов государственной власти, действующие в пределах своих полномочий.

- На Украине на всех нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество. В ЛНР такого преимущества нет. Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход проезжей части будет для них безопасен.

- Полиция ЛНР может останавливать транспортные средства не только жезлом или рукой, но и с помощью громкоговорящих устройств.

- В ЛНР запрещен разворот и движение задним ходом в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств.

- На Украине установлен запрет остановки транспорта на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов и перекрестков. В ЛНР это расстояние составляет 5 метров. Уменьшено расстояние запрета остановки машин от остановок общественного транспорта с 30 метров (Украина) до 15 метров.

- В ЛНР в светлое время суток вне населенных пунктов на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. На Украине такое правило действует лишь в осенне-зимний период.

- В ПДД ЛНР внесено понятие «опасное вождение». В правилах Украины такое понятие отсутствует.

- В ЛНР изменен возраст лиц, имеющих право обучаться вождению на мототранспорте, с 14 лет на 16.