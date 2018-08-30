2018-08-30T12:03:41+03:00
Политика

Новые правила дорожного движения в Луганске 2018: Машины в ЛНР будут светить фарами днем круглый год

В ЛНР меняются дорожные правила
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Вне населенных пунктов в светлое время суток на автомобилях должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни. ФОТО: choiz.meВне населенных пунктов в светлое время суток на автомобилях должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни. ФОТО: choiz.me
Изменить размер текста:

В пресс-службе МВД ЛНР сообщили, что с 1 сентября в Республике вступают в силу новые правила дорожного движения (ПДД). За их основу взяты дорожные правила Российской Федерации. Также был учтен накопленный опыт Республики и других стран.

При этом в ведомстве озвучили главные отличия ПДД ЛНР от правил Украины:

- Вынужденная остановка на Украине может быть связана с состоянием любого участника дорожного движения. В ЛНР – только водителя или пассажира.

- На Украине дневные ходовые огни должны обязательно иметь белый цвет и быть предусмотрены конструкцией транспорта. В ЛНР – это просто внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспорта спереди в светлое время суток.

- Правила Украины обязывают водителя предъявлять документы сотруднику ГАИ. В ЛНР — передавать в руки сотрудника полиции.

- Помимо обязательных документов, предусмотренных на Украине, водители в ЛНР должны иметь при себе в предусмотренных законами случаях путевой лист и товарно-транспортные документы. Проверять их будут сотрудники полиции, а также представители исполнительных органов государственной власти, действующие в пределах своих полномочий.

- На Украине на всех нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество. В ЛНР такого преимущества нет. Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход проезжей части будет для них безопасен.

- Полиция ЛНР может останавливать транспортные средства не только жезлом или рукой, но и с помощью громкоговорящих устройств.

- В ЛНР запрещен разворот и движение задним ходом в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств.

- На Украине установлен запрет остановки транспорта на расстоянии менее 10 метров от пешеходных переходов и перекрестков. В ЛНР это расстояние составляет 5 метров. Уменьшено расстояние запрета остановки машин от остановок общественного транспорта с 30 метров (Украина) до 15 метров.

- В ЛНР в светлое время суток вне населенных пунктов на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. На Украине такое правило действует лишь в осенне-зимний период.

- В ПДД ЛНР внесено понятие «опасное вождение». В правилах Украины такое понятие отсутствует.

- В ЛНР изменен возраст лиц, имеющих право обучаться вождению на мототранспорте, с 14 лет на 16.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пианист из Великобритании Питер Сейврайт: Для меня большая честь играть русскую музыку с русским оркестром!
1 сентября знаменитый музыкант вместе с Академическим симфоническим оркестром им. Сергея Прокофьева откроет 87-й концертный сезон Донецкой государственной академической филармонии
Директор шахты «Шахтерская Глубокая»: Есть у меня проходчик – ополчение, плен, где ему переломали руки, ноги и ребра. Обменяли. Вылечился, опять пошел воевать. Вернулся. Работает в проходке.
В принципе, это все, что надо знать о шахтерах Донбасса. А теперь более подробно о шахтерском труде в беседе с директором угольного предприятия: о самой популярной профессии в Донбассе и о том, с кем приходится иметь дело украинским «захысныкам».
Новости 24
ВСУ в очередной раз обстреляли Саханку
В Донецке прогремел взрыв
Блок - пост в Новотроицком не работает уже сутки
В Коминтерново мирная жительница получила взрывную травму
Спецслужбы Украины планируют взорвать пешеходный мост на пункте пропуска "Станицы Луганская"
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют в ЛНР 30 августа до 36 градусов жары
В Киеве покажут геев, воевавших на Донбассе
Погода в Донецке: синоптики обещают еще один жаркий день – до +34
Блок - пост на Новотроицком закрыли
«Они не услышат школьный звонок»: в последний день лета дончане почтят память погибших детей
За время «Хлебного» перемирия по ДНР выпустили почти четыре тысячи боеприпасов
Кого в Донецке возят чаще: льготников или обычных граждан? В администрации выяснят
«Школьное» перемирие в ДНР сорвали силовики 72-й бригады ВСУ
Предварительное следствие по факту взрыва машины в Донецке 5 марта завершено
Почему Украина соблюдает школьное перемирие в ЛНР, а ДНР – нет
Украинские военнослужащие обокрали свою армию на 100 тысяч гривен
Спровоцировать не получится. Украина пытается вынудить армию ЛНР на ответный огонь
Завершила свою работу археологическая экспедиция Донецкого республиканского краеведческого музея-2018
Обещание будет сдержано? В Украине намерены выплатить задолженность по пенсиям жителям Донбасса
Количество рейсов пригородных маршрутов «Донецк-Макеевка» может быть увеличено
В Дебальцево реставрируют ж/д вокзал
Обстрелы в ДНР: зафиксировано шесть нарушений за минувшие стуки