Взрыв машины в Донецке 5 марта: предварительное следствие завершено

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-29T13:54:07+03:00

Предварительное следствие по факту взрыва машины в центре Донецке 5 марта 2018 года подошло к концу. ФОТО: телеканал «ЮНИОН»

В Генеральной прокуратуре ДНР подтвердили, что взрыв машины в Донецке 5 марта стал результатом ссоры и ревности

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Сегодня, 29 августа, в Генеральной прокуратуре Республики сообщили, что взрыв машины в Донецке 5 марта не стал результатом работы диверсионных групп. Всё случилось внезапно и почти случайно. Ссора, ревность и оказавшийся в руках взрывоопасный предмет привели к смерти одного человека. Предварительное следствие завершено, а «Комсомолка» вспоминает, как всё произошло.

Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики полностью завершила предварительное следствие по факту взрыва машины 5 марта 2018 года, который произошёл в самом центре Донецка.

— Следствием установлено, что 5 марта подозреваемый, находясь вместе с гражданкой Р. в салоне ее автомобиля марки «Daewo Matiz», следуя по дороге мимо РСК «Олимпийский», в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве ревности, действуя умышленно, выдернул из гранаты, находящейся в левой руке, предохранительную чеку. Обхватив женщину обеими руками, обвиняемый лишил ее возможности оказать сопротивление. Боеприпас сработал, в результате чего произошел взрыв, от которого пострадавшая гражданка скончалась на месте, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Официальному сайту ДНР.

На данный момент уголовное дело возбуждено по трём статьям уголовного кодекса Донецкой Народной Республики: убийство, умышленное уничтожение имущества и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Все собранные в ходе расследования материалы переданы в суд для разбирательств и вынесения приговора. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Корреспондент «Комсомолки» одной из первых оказалась на месте событий

— Когда я подъехала на место, оцепление уже было снято и почти ничего не указывало на разыгравшуюся трагедию. Помню, мы с водителем такси ехали очень медленно, чтобы не пропустить нужную точку. Остановились почти напротив РСК «Олимпийский». На асфальте ещё были осколки и обломки машины, за пятна крови не ручаюсь – было темно и не понятно. Тогда были только версии, — вспомнила корреспондент «Комсомольской правды».

В первый день после взрыва было действительно не понятно, что произошло. Пока официальные источники молчали и не спешили с выводами, жители столицы выдвигали свои версии.

Оцепление уже сняли и мало что указывало на случившуюся в центре города трагедиюФото: Юлия АНДРИЕНКО

Диверсанты или нет?

В марте 2018 года в Донецке прогремело сразу несколько взрывов автомобилей и все в центре города, поэтому первая версия была однозначной – диверсанты. Ей придерживались жители столицы и некоторые средства массовой информации.

— Я считаю, что это дело рук диверсантов. Не думаю, что два* взрыва в центре за три дня – это случайность. Украина пытается сорвать очередное перемирие разными способами, — поделился тогда своим мнением житель Ворошиловского района Антон Сергеевич.

Были и такие, кто в совпадения и случайности верил. Говорили, что живём в военное положение в состоянии перманентной войны и достать гранату или пистолет, или ещё что-то опасное не так уж и сложно, а люди разные бывают. Многие жители Донецка пожимали плечами и заявляли, что причин много, а строить догадки, не имея никаких точных данных, не имеет смысла.

Выдвигались и маловероятные версии. Например, взрыв газового болона в багажнике автомобиля. Однако в «Matiz» такое оборудование не ставят, так что и взрыву взяться было не откуда. В конце концов, МВД Республики сделало официальное заявление.

— В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения. На очередную встречу он взял с собой гранаты и после отказа одну из них привел в действие, — рассказали в Министерстве внутренних дел ДНР.

Теперь «Ромео» ждёт тюрьма, а вот его возлюбленная, к сожалению, погибла.