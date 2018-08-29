2018-08-29T12:48:32+03:00
Политика

Дебальцевский железнодорожный вокзал обновят

Ремонтные работы уже подходят к завершению
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: минтранс ДНРФото: минтранс ДНР
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В министерстве транспорта Донецкой Народной Республики сообщили, что ко дню 140-летия основания железнодорожного вокзала в Дебальцево, здание этой инфраструктуры города будет отреставрировано.

Последний раз ремонт ж/д вокзала проводился двенадцать лет назад – в 2006 году. С начала войны были повреждения. Особенно здание пострадало во время «дебальцевской операции».

- Были многочисленные разрушения самого здания вокзала, кровли, производственных построек, - рассказала начальник вокзала Дебальцево Светлана Кутакова. Сейчас вокзал – это действующий объект железнодорожной инфраструктуры нашей республики, поэтому очень важно его восстановить и сохранить.

На сегодняшний день реставрационные работы подходят к завершению.

- Специалисты уже отремонтировали прирельсовый склад, насосную станцию и водонапорную башню, а также багажное отделение и здание почты, - сообщает Кутакова. - Помимо этого к завершению идёт ремонт фасада вокзала, депо и контрольно-ремонтного пункта.

СПАВКА «КП»

Здание железнодорожного вокзала является одной из самых первых станционных построек. Он построен в конце XIX века и сохранившихся до наших дней, став символом города. Здание строилось по индивидуальному проекту и отличается оригинальностью конструкции.

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