Пианист из Великобритании Питер Сейврайт: Для меня большая честь играть русскую музыку с русским оркестром!

СЕГОДНЯ 11:22 2018-08-29T11:26:00+03:00

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Музыка вне политики – уверен пианист из Великобритании Питер Сейврайт. Он частый и желанный гость в Донецкой Народной Республике. В этот раз музыкант приехал в Донецк по приглашению Донецкой государственной академической филармонии открыть 87-й концертный сезон. Также известный шотландский пианист дал концерт фортепианной музыки в зале художественного музея «Арт-Донбасс».

- Питер Сейврайт давно мечтал сыграть в картинной галерее, и вот его мечта исполнилась! Уже второй раз в нашем музее дает сольный концерт известный пианист из Шотландии. В прошлом году он исполнил цикл фортепианных пьес Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», а сегодня мы услышим три произведения совершенно непохожих композиторов, которые жили в разных эпохах и разных странах, - рассказала директор ХМ «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

Питер Сейврайт часто выступал с сольными концертами и в качестве солиста с ведущими оркестрами Великобритании, Ирландии, Норвегии, Австрии, Германии, Италии, Бельгии, Дании, России, Латвии, Эстонии. Был во Вьетнаме, Казахстане, Афганистане, Австралии, Китае, Индии, Кувейте, США. Но, по словам музыканта, выступления перед русскими зрителями всегда были для него особенным событием.

- Я прибыл в Донецк, потому что очень люблю играть с прекрасным Академическим симфоническим оркестром им. Сергея Прокофьева. Мне очень нравится выступать перед русской аудиторией. Я испытываю особенное и глубокое чувство от этого, - сказал журналистам Питер Сейврайт.

Концерт музыканта посетил Генеральный директор Донецкой филармонии Александр ПарецкийФото: Татьяна Каралёва

Знаменитый музыкант приехал в Донецк уже в третий раз. В один из своих прошлых визитов он даже согласился стать почетным профессором Донецкой музыкальной академии. Но, несмотря на то, что Донецк стал для Питера Сейврайта уже почти родным, он до сих пор помнит свое первое впечатление от нашего города.

- В 2016 году я прочитал в «The Daily Telegraph» статью о Донецке. Там было написано, что война на Донбассе была в самом разгаре, но, несмотря на это, в филармонии и театрах вашего города шли концертные программы и спектакли. Я был впечатлен, что оркестр Донецкой филармонии играл прекрасную музыку, а зал был полон зрителей, несмотря на то, что совсем недалеко разрывались снаряды, Я понял, что должен приехать и сыграть на одной сцене с этими замечательными людьми и написал письмо руководству. Так меня впервые пригласили в Донецк. Я очень рад, что и сейчас постоянно получаю приглашения и могу вновь приехать в ваш город! Для меня, как и для любого музыканта, большая честь играть русскую музыку с русским оркестром, – поделился знаменитый музыкант.

Питер Сейврайт стал известным, когда собственноручно восстановил все девяносто клавишных сонат итальянского композитора Бальдассара Галлупи. Он непосредственно принимал участие в исследовании рукописей музыканта в Венеции, их редактировании и публикации. Произведения этого композитора звучали и в «Арт-Донбассе». Также дончане смогли услышать произведения Александра Скрябина и Сирила Скотта. Концерт продлился полтора часа. Зрители были в восторге от мастерства Питера Сейврайта.

Но маэстро не прощается! Уже 1 сентября знаменитый музыкант вместе с Академическим симфоническим оркестром им. Сергея Прокофьева откроет 87-й концертный сезон Донецкой государственной академической филармонии.