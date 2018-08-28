ВСУ стреляли снайперски: Погибший мирный водитель «БелАЗа» в Докучаевске собирался отвести в школу 1 сентября дочь - первоклашку

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-28T19:04:44+03:00

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28 августа в Докучаевске в результате обстрела, произведенного с позиций ВСУ, погиб мирный житель -57-летний Валерий Лиманенко. Трагедия произошла около 10 утра, когда машина «БелАЗ», принадлежащая частному предприятию «Витязь», приехала разгружаться на карьер флюсодоломитного комбината. Это место хорошо простреливается с позиций украинских военных. И сотрудники предприятия не раз говорили о той опасности, которая им угрожает.

Кабина буквально сожжена от попадания ракетыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Он как придет с работы, рассказывает, что постоянно пули свистят и над головами, и по кабине, и вокруг, и прятались, вытирая слезы рассказывает вдова Валерия Ирина Лиманенко. - И говорили начальству - все равно. Идите и работайте

Разве ОБСЕ не видно, что ВСУ стреляли по мирной машине?Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Несмотря на дальнее расстояние, в этот раз попадание было почти снайперским. Представители Совместного Центра по контролю и координации режима прекращения огня смогли точно установить направление, откуда была выпущена ракета.

- Выстрел был сделан со стороны украинских позиций, через карьер. У них тоже высокая точка, где все как на ладони, - говорит представитель СЦКК ДНР Алексей Лукьянченко. - Люди работают постоянно под обстрелами. Вот человек сегодня вышел на работу и погиб. ПТУР положили прямо в дверь кабины. Человек умер еще до того, как загорелось тело.

Тушили пожар сотрудники комбината, а для эвакуации тела пришлось вызывать на помощь военных. Для того, чтобы осмотреть место трагедии представительство СЦКК запросило гарантии безопасности на установление режима тишины.

А вот сотрудники миссии ОБСЕ до места так и не доехали. Тело погибшего было отправлено в Докучаевское отделение бюро судебно-медицинской экспертизы. В медицинском заключении написано: «Резкое обгорание и обугливание трупа после минно-взрывной травмы». То есть, мужчину сожгло от взрыва ракеты. Но ОБСЕ нет до этого дела.

Место трагедииФото: Елена ШИНКАРЕНКО

У Валерия Лиманенко осталась семья. Дочка Виктория 1 сентября собирается в первый класс.

- Он такой счастливый был, он так хотел ее отвести в школу, порадоваться… Порадовался. Дочка до сих пор не может понять, что его нет. Она говорит: «Когда мы пойдем к папе, где папа»? Я не знаю, что ей говорить, и как ей объяснять, что с папой, - говорит Ирина Лиманенко.

Похороны погибшего пройдут 29 августа.