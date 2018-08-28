Последняя жительница уничтоженного ВСУ поселка Желобок перед уездом: «Мы тут как на мишени – в самой десяточке!»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-28T15:19:39+03:00

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В результате украинской агрессии полностью уничтожен поселок Желобок, население которого до военного конфликта в Донбассе составляло 153 человека.

Его еще называли хуторм, но имел он статус поселка.

С началом гражданской войны на Донбассе посёлок, расположенный вдоль бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населённый пункт находился под постоянным обстрелом. До июля 2015 года в посёлке ещё оставались жители, которым Народная милиция ЛНР доставляла гуманитарную помощь, но уже в этот период посёлок сильно пострадал от украинской артиллерии. К 2017 году от населенного пункта в буквальном смысле слова осталось – одно название. Тогда, в июне ВСУ предприняли попытку прорыва на данном участке линии боевого соприкосновения, в результате которой понесли существенные потери.

На сегодняшний день посёлок Желобок, точнее то, что от него оставили украинские боевики полностью опустел. Во время последнего артиллерийского обстрела был разрушен дом последней местной жительницы, остававшейся в Желобке - она получила контузию. Зовут её Ольга - пенсионер. «Комсомолка» знакомилась с ней во время визита в Желобок ещё два года назад. Тогда вместе с ней в доме жила больная мать. А сама Ольга управлялась по хозяйству.

Ольга - очень жизнерадостная женщинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Что вам рассказать? Как живём? Как на мишени – в самой десяточке, - сказала тогда Ольга. – Все поразъехались, кого-то ранило, кто-то просто уехал от войны... Пустое село. Одни мы остались здесь. А уезжать уж больно не хочется.

Женщина запомнилась нам очень весёлой и позитивной, несмотря на все трудности и постоянные обстрелы на её лице всегда улыбка. После обстрела её пришлось искать новое жильё и перезжать.

Расположен Желобок на автодороге Т-13-03, в 8,5 км к северо-востоку от города Кировска. По северо-западным и северным окраинам села проходит линия разграничения сил в Донбассе (Второе минское соглашение). Соседние населённые пункты: село Березовское, посёлки Донецкий, Голубовское и город Кировск на юго-западе, сёла Дачное и Весняное на юге, посёлок Фрунзе на юго-востоке.