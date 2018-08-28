2018-08-28T12:51:58+03:00
Политика

«Будет судиться!»: Представителя Украины на минских переговорах по Донбассу Александра Моцика задержали пьяным за рулем

В нетрезвом виде он передвигался на автомобиле по ночному Киеву
Никита МАКАРЕНКОВ
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В ночь на 25 августа патрульными в Киеве был задержан представитель Украины в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Александр Моцик. Политик был в нетрезвом состоянии за рулем и передвигался по ночному городу по встречной полосе на автомобиле «Ford Kuga».

Об этом сообщает информационное агентство «Исток» со ссылкой на украинские средства массовой информации.

- После задержания украинский дипломат отрицал, что пьян и рассказывал полицейским, что оспорит в суде «незаконные» действия патрульных. Также он отказался пройти тест на алкоголь и поехать на медицинское освидетельствование. Патрульные составили административный протокол по статье 130 административного кодекса - Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Известно, что машину отправили на штрафплощадку на эвакуаторе, а политика на такси домой.

Представителя Украины на минских переговорах по Донбассу Александра Моцика задержали пьяным за рулем.В ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили Ford Kuga. За рулем находился бывший посол Украины в США Александр Моцик. Подробнее по ссылке: https://kiev.informator.ua/2018/08/25/byvshij-posol-ukrainy-v-ssha-katalsya-pyanym-po-kievu/

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