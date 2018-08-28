Конкурс «Леди на велосипеде»: жительниц Луганска приглашают покататься на «двухколёсном» в любимом образе

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-28T11:14:09+03:00

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8 сентября в Луганске проведут традиционный конкурс «Леди на велосипеде». В этот раз его приурочили ко Дню города. Принять участие в нём приглашаются все желающие жительницы столицы Республики.

- 8 сентября в 10:00 приглашаем всех активных и креативных луганчанок в сквере имени «Молодой гвардии» поучаствовать в уже ставшем традиционным шоу «Леди на велосипеде». Главное условие – экстравагантный внешний вид и продуманный образ, - объявили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на управление по делам детей, семьи и молодежи.

Напомним, в прошлом году в рамках шоу на велосипедах по аллее парка 1 Мая прокатились девушки в образах Мэри Поппинс, Леди-настроения, Леди-творчества, Порхающей бабочки, Лары Крофт и Леди цветущей Республики. Самая юная участница участвовала в заезде в образе принцессы.

- Заявку на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и названия образа необходимо до 5 сентября направить по адресу: Луганск, улица Пушкина 8, кабинет 412. Также её можно отправить по электронной почте по адресу - lgsosm@mail.ru - с пометкой «Леди на велосипеде».

Справки по телефонам: (050) 753-52-86, (0642) 93-25-82.