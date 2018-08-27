Почему в ДНР не приводят в исполнение смертные приговоры?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-27T15:50:47+03:00

Среди трех смертных приговоров в ДНР, один - вынесен педофилу-рецидивисту, буквально растерзавшему 9-летнего ребенка. Но механизм исполнения смертной казни до сих пор не принят. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Банда, прикрывавшаяся членством в общественной организации «Казачий союз «Область войска Донского», творила беспредел в столице ДНР во времена неразберихи 2014 года. И продолжала заниматься этим даже в 2015 году. Сейчас в судах ДНР рассматривают сразу несколько дел по грабежам, убийствам и прочим «подвигам» этих «казаков».

«Поздравил» с 8 Марта

Передо мной лежит приговор, который занимает несколько десятков страниц. Один из «казаков» - Анатолий Якубенко с позывным Валуй, сидевший в колонии и досрочно освобожденный еще при Украине, участвовал в убийствах мирных граждан.

Сначала Анатолий Якубенко (в центре) прятал трупы, а потом почувствовал себя вершителем чужих судеб и сам совершил убийство. Фото: Архив уголовного дела на Анатолия ЯКУБЕНКО

Сначала ему доверяли прятать трупы: закапывать или сбрасывать в водоемы. Затем он приобрел пистолет с глушителем, позже еще один, плюс карабин. Хранил арсенал у себя дома в Макеевке. Повод воспользоваться им подвернулся 7 марта. Вместе с сослуживцем Валуй поехал за цветами для матери командира. Затем пил где-то в компании, потом встретил двух женщин, которые легкомысленно присоединились к «казаку», пили с ним. Когда Валуй дошел до кондиции, решил в преддверии 8 Марта «осчастливить» случайных подруг близостью с ним. Те неожиданно для «героя» отказались. И тогда Валуй достал автоматический пистолет Стечкина и поочередно расстрелял подруг. Бил в голову, чтобы наверняка.

Якубенко. Фото: Архив уголовного дела на Анатолия ЯКУБЕНКО

По иронии судьбы одна из погибших собиралась 8 марта пойти с мужем на корпоратив в кафе. Но в последний момент супруги поссорились. И тогда женщина отправилась погулять с подругой, желая досадить или что-то доказать. Обеим погибшим было по 23 года.

Банда Юриста

К исключительной мере наказания – смертной казни - Анатолия Якубенко приговорили в прошлом году. А недавно в Республике аналогичный приговор был вынесен в отношении заместителя главаря организации «Казачий союз «Область войска Донского» Сергея Булгакова. Двадцатишестилетний бывший милиционер еще до войны был дважды судим. В «казаках» он получил позывной Юрист. А группу, которую создал Булгаков, в народе прозвали бандой Юриста.

Бывший милиционер Сергей Булгаков создал банду грабителей и убийц, которые прикрывались членством в казаках. Фото: Архив уголовного дела на Сергея БУЛГАКОВА

Бандиты похищали руководителей фирм и учреждений, родственников бизнесменов. Предпринимателей пытали, вымогая деньги и ценности. И даже убивали. Кроме Сергея Булгакова еще восемь «казаков» получили пожизненное лишение свободы. На очереди еще приговоры – после задержания основного состава банды некоторые ее члены бросились в бега. В отношении некоторых дела выделены в отдельное производство.

Называла папой

Чтение материалов еще одного дела, за которое Верховный суд ДНР дал преступнику «вышку», заставляет содрогнуться. Потому что речь идет об убийстве ребенка.

В маленьком поселке в Шахтерске мать-одиночка жила с двумя дочерьми, 14 и 9 лет. В тот жаркий летний день она ушла на работу, а младшая дочка, назовем ее Аней, пошла на местный водоем с соседскими ребятишками. Рядом отдыхал у воды их земляк (назовем его Петр), кстати, ранее осужденный на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней, но выпущенный до войны по условно-досрочному освобождению. Он угостил Аню пивом, сигаретами. А та, не зная отцовской ласки, потянулась к мужчине и даже начала называть «папой».

Петр повел девочку в магазин, купил ей мороженое, а себе - пиво. Последней, кто видел их вместе, была продавец, именно она услышала, как Аня называет мужчину папой. В приговоре описывается каждая деталь того рокового августовского дня 2015 года.

Мужчина взял Аню на руки, унес в посадку и изнасиловал всеми возможными способами. После этого растерзанную, но еще живую ударил по голове камнем и задушил. Убийца закопал девочку тут же и как ни в чем не бывало вернулся домой. Даже сидел перед хатой на лавочке. Соседка заметила, что его сотрясает мелкая дрожь, но тот с усмешкой сослался на похмелье. А бабушка убийцы удивилась, что ее ранее не замеченный в чистоплотности внук постирал свою грязную одежду.

Вечером с работы пришла мать Ани и вместе со старшей сестрой девочки начала поиски. Подключилась полиция. Тело ребенка нашли на берегу того ставка, где еще утром девочка играла со сверстниками. Подозрение пало на мужчину, который покупал девочке мороженое. Его задержали. Экспертиза подтвердила причастность Петра к изнасилованию и убийству.

По каким законам судить зверей?

Что объединяет эти дела? Преступления совершены рецидивистами, которых суд приговорил к смертной казни. Но приговоры не приведены в исполнение, хотя первый вынесен в 2015-м, а второй – в 2017 году. Третий приговор озвучен недавно, но, видимо, Юрист тоже не скоро отправится в мир иной. Преступники живы, относительно здоровы, содержатся в одиночках, а для их обслуживания ежедневно требуются немалые бюджетные средства и штат сотрудников. Способна ли себе это позволить воюющая Республика, где большинство еле сводит концы с концами, а беженцы из разрушенных районов ютятся в переселенных общагах?

Могут ли применяться человеческие законы к тем, кто сам поставил себя вне их? Фото: comasscrewing.ru

Возникает вопрос: коль у нас есть закон о смертной казни, то почему он не работает? Не получится ли так, что завтра у нас изменится политика и смертную казнь этим извергам заменят пожизненным заключением? И где гарантия, что затем это пожизненное, в связи с каким-нибудь послаблением, сократят до 15-20 лет заключения? А после освобождения убийц будут новые жертвы? Ведь на лбу у нелюдей не стоит клеймо - «зверь». Справедливо ли это по отношению к обществу - оставлять этим преступникам даже малейшую возможность снова оказаться среди обычных людей?

С другой стороны – можем ли мы отнимать жизнь у человека, если не мы ее дали? Когда-то я считала – нет. Я и сейчас так считаю, но только по отношению к тем, кто живет по человеческим законам.

У смертников особый режим содержания, и нужен целый штат работников для его обеспечения. Фото:argumentua.com

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ – «ЗА»

«Нужен сдерживающий фактор для потенциальных преступников»

Так считает первый заместитель председателя Верховного суда ДНР Николай Токаренко.

- До встречи с вами провела небольшой опрос в соцсети на тему смертной казни. Интерес народ проявил большой, комментарии писали самые разные. Но даже те, кто выступает за смертную казнь, говорят о возможной судебной ошибке. Мол, человека расстреляют, а вдруг он невиновен? Возможно ли такое?

- Прежде всего, нужно разделять вынесение наказаний в мирный период и в военное время. У нас в Республике война, будем называть вещи своими именами. А потому законы должны действовать более жесткие. Тем более в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Это будет служить сдерживающим фактором для всех остальных. Не зря в Советском Союзе решения суда назывались мерой высшей социальной защиты. Прежде чем будет вынесен приговор о смертной казни, дело проходит несколько инстанций. В судах общей юрисдикции такие дела рассматриваются в составе двух профессиональных судей и трех народных заседателей, в военном трибунале - уже трех судей. Обратите внимание, приговор выносится всегда нечетным числом голосов, взвешиваются все «за» и «против». Затем приговор скрупулезно проверяется еще и Верховным судом, чтобы максимально исключить судебную ошибку.

Первый заместитель председателя Верховного суда ДНР Николай Токаренко. Фото: пресс-служба Верховного Суда

- Почему же вынесенные приговоры до сих пор не приведены в исполнение?

- Вопрос не совсем по адресу. Исполнение наказаний возложено на одно из подразделений Министерства юстиции ДНР. Думаю, что пока не разработан механизм исполнения наказаний. Это достаточно непросто, а учитывая исключительность наказания, механизм должен быть разработан с особой тщательностью.

- Многие дончане, участвовавшие в моем опросе, говорили об альтернативе смертной казни – пожизненном заключении. Как сами вы к этому относитесь?

- Давайте рассуждать так: а где здесь логика? Человек умышленно, с особой жестокостью или циничностью лишил других людей жизни. Остались близкие погибших, и теперь они платят налоги, чтобы еще и содержать преступника. У смертников особый режим содержания, и нужен целый штат работников для его обеспечения. Это справедливо? Я уж не говорю, что отсутствие адекватной меры наказания может привести к самосуду, когда родственники будут вершить свой суд над убийцей. И что потом - судить этих несчастных людей, доведенных до отчаяния?

Кроме того, преступники прежде всего думают о себе. Чужая жизнь для них цены не имеет, но собственное здоровье, личная безопасность, соблюдение их прав - чрезвычайно важны. Если за преступление им будет грозить смертная казнь, то они сто раз подумают, стоит ли его совершать. А осознание, что преступник понес заслуженное наказание, даст нашему обществу ощущение справедливости закона, доверия к суду, правоохранительным органам и государству в целом.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ – «ПРОТИВ»

«Это убийство!»

В этом уверен председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Алексей Жигулин.

- В Республике вынесены три смертных приговора, но они не приведены в исполнение. С чем это связано?

- Это объясняется прежде всего отсутствием в ДНР правовых основ, определяющих порядок исполнения такого уголовного наказания, как смертная казнь. Кроме того, следует понимать, что смертная казнь – это наиболее строгий вид наказания, применяемый в исключительных случаях за наиболее тяжкие преступления. Перед нами стоит чрезвычайно важная задача – выработать взвешенный, всесторонне обоснованный подход к данной мере воздействия, поскольку речь идет о жизни человека.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Алексей Жигулин.

- Какой механизм исполнения наказаний предусмотрен законодательством?

- Сейчас уголовно-исполнительное законодательство ДНР представляет собой совокупность разрозненных нормативно-правовых актов. Республике необходим единый кодифицированный акт, который регламентировал бы порядок и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний. Отмечу, что реализация этой цели близка. В прошлом месяце нашим комитетом был подан в Народный совет и зарегистрирован проект Уголовно-исполнительного кодекса.

- Ждать ли исполнения приговора в ближайшем времени? И ждать ли его вообще?

- Говорить об исполнении смертных приговоров преждевременно. Этот вопрос требует глубокой, в том числе и научной, проработки, обоснования целесообразности, изучения опыта зарубежных стран, а также широкого обсуждения. И уже на этой основе – выработки механизма правового регулирования. Он, кстати, может заключаться и в принятии закона о моратории на исполнение наказания в виде смертной казни.

- Ваше отношение как депутата к этому?

- Мое отношение как депутата, а равно и как гражданина заключается в том, что смертная казнь – это та мера уголовного наказания, целесообразность применения которой должна быть обоснована, а уровень правоприменительной практики в государстве должен быть таким, чтобы категорически исключить саму возможность осуждения невиновных лиц к смертной казни. Кроме того, опыт зарубежных стран, в том числе и Российской Федерации, свидетельствует об устойчивой тенденции к ограничению применения смертной казни. А если выразить мое отношение эмоционально, смертная казнь - это убийство, а убийство - это преступление.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Исполнители отмолчались

По поводу исполнения смертных приговоров «Комсомолка» обратилась в Государственную служба исполнения наказаний (ГСИН).

Интересовались мы также условиями содержания «смертников». Увы, ни ответа, ни какой-либо отписки оттуда мы так и не получили, хотя ждали целый месяц. Видимо, в этой структуре, подчиненной Министерству юстиции, не считают нужным реагировать на обращения журналистов.