Донецкий политолог - о новом шаге к фашизму и обострению войны на Донбассе

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-27T11:13:25+03:00

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На военном параде в Киеве впервые прозвучало приветствие бойцов нацистского батальона "Нахтигаль" - "слава Украине - героям слава".

- И прозвучало не как кричалка нацбатов, а как официальное воинское приветствие в ВСУ. Сделан еще один шаг к построению фашистского государства, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

На Западе, при все нежелании фокусироваться на сползанию постмайданной украинкой власти в фашизм, не могли не отметить новый шаг в этом направлении. Целый ряд историков и экспертов, в том числе Шведский историк Пер Андерс Рудлинг, немецкий историк Кай Штруве и другие привели целый ряд исторических аналогий и отнюдь не со светочами современной европейской демократии. Подобные лозунги были в ходу у хорватских националистов - прославившихся привычкой резать головы мирному населению и демонстративно с ними фотографироваться.

- Историки устало констатируют, что сомнительные новшества в Украине навязываются сверху и до добра это не доведет, - говорит Кузьменко. - Разумеется, сомнительное нововведение, - часть начавшейся предвыборной кампании Порошенко. Следующим шагом в ней может (и видно станет) не продление закона об особом статусе Донбасса и фактический выход из минских договоренностей. Это приведет к обострению на Донбассе. Недавние обстрелы Горловки, когда полгорода осталось без воды, показывает, что может ждать нас всех наступающей осенью и зимой. С опадением "зеленки" (листвы) и промерзания земли боевые действия становятся интенсивнее, активнее применяется тяжелая бронетехника. посмотрим, что будет через пару месяцев...