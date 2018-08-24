В преддверии Дня рождения Донецка один из главных символов города - пальма Мерцалова передан в краеведческий музей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-24T16:08:30+03:00

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В пятницу, 24 августа, коллекция экспонатов Донецкого республиканского краеведческого музея, переданных жителями Донбасса в рамках акции «Дни дарения», пополнилась уникальным подарком – копией легендарной пальмы Мерцалова. Произведение кузнечного искусства учреждению передал лично автор – член Гильдии кузнецов Донбасса Сергей Каспрук, создавший современные копии пальмы Мерцалова в Донецке, Киеве и Москве.

Напомним, это изделие, являющееся одним из символов Донбасса, впервые было выковано из стали в конце 1895 года кузнецом металлургического завода «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств» Алексеем Мерцаловым при помощи молотобойца Филиппа Шкарина и других рабочих завода. Создание пальмы было приурочено к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. На данной выставке пальма была выставлена как один из экспонатов павильона «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств». В 1900 году пальма Мерцалова выставлялась на Всемирной промышленной выставке в Париже, на которой павильон «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств» получил премию Гран-при. После участия в Парижской выставке пальма с макетом шахты были переданы на хранение в музей Горного института в Санкт-Петербурге, где оригинал изделия хранится по сей день.

Первая точная копия пальмы, созданная Каспруком при помощи коллег-кузнецов, была установлена 12 сентября 1999 года на площади возле выставочного центра «Экспо-Донбасс». Работа над изделием велась в течение трёх с половиной месяцев. Копия Каспрука – также цельная, без сварки и соединений. Так как не сохранилось описания технологии Мерцалова, то Каспрук разрабатывал свою.

- Перед тем, как приступить к работе, я специально побывал в Санкт-Петербурге, где в музее Горного института хранится та самая пальма, выкованная кузнецом Мерцаловым. Правда, потрогать ее не дали, можно было ознакомиться с ней только визуально, - рассказал кузнец. - Что касается передачи пальмы в Донецкий краеведческий музей, то еще в те далекие времена, когда я посещал его мальчишкой, я уже думал, чего бы такого сделать для родного города. И вот сделал, но какое-то время она находилась у меня, в музей всё не было случая ее отнести. А недавно увидел по телевидению сюжет об акции «Дни дарения» и понял, что это «знак». И вот моя пальма теперь в Донецком краеведческом музее – надеюсь, ей здесь найдется достойное применение.

- Донецкий краеведческий музей выражает благодарность Сергею Фёдоровичу за ценный и важный для нас подарок. Стоит отметить, что этот экспонат ещё и очень своевременный – в преддверии Дня шахтёра в нашем музее открылась выставка «Славим шахтёрский труд!», и эта авторская работа станет прекрасным дополнением новой экспозиции, - подчеркнула заместитель генерального директора по научной работе ДРКМ Елена Дедкова.

Напомним, Донецкий республиканский краеведческий музей в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, Года истории Донбасса и музейного проекта «Сохраним историю Донбасса вместе!» продолжает проведение акции «Дни дарения». Её целью является целенаправленное тематическое комплектование музейного фонда по истории родного края, а также сохранение, презентация и популяризация культурно-исторического наследия.

В рамках акции музей принимает от жителей Донбасса в дар предметы досоветского и советского периодов.

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-А (ост. гостиница «Шахтёр»).

Телефоны для справок: (062) 311-33-51; 311-48-63.