2018-08-24T14:53:02+03:00
Политика

Фоторепортаж: Как прошел Парад шахтеров-2018 в Донецке

В Параде участвовали тысячи шахтеров
Ольга ГОРДО
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Парад шахтеров-2018 в ДонецкеПарад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА
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Впервые в Донецке прошло праздничное шествие горняков. Парад проходил по центральной улице Артема. Вместе с работниками и ветеранами предприятий угольной промышленности плечом к плечу прошли специалисты смежных профессий, руководители администраций шахтерских городов, представители других отраслей.

Завершился «шахтерский Парад» на площади им. Ленина, где для горняков, жителей и гостей Донецкой Народной Республики прозвучали официальные поздравления с Днем шахтера и состоялся праздничный концерт.

В ходе большого празднования прошло награждение и материальное поощрение заслуженных работников угольной промышленности.

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в Донецке Фото: Ольга ЖУКОВА

Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА

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