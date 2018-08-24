Фоторепортаж: Как прошел Парад шахтеров-2018 в Донецке
В Параде участвовали тысячи шахтеров
Парад шахтеров-2018 в ДонецкеФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:
Впервые в Донецке прошло праздничное шествие горняков. Парад проходил по центральной улице Артема. Вместе с работниками и ветеранами предприятий угольной промышленности плечом к плечу прошли специалисты смежных профессий, руководители администраций шахтерских городов, представители других отраслей.
Завершился «шахтерский Парад» на площади им. Ленина, где для горняков, жителей и гостей Донецкой Народной Республики прозвучали официальные поздравления с Днем шахтера и состоялся праздничный концерт.
В ходе большого празднования прошло награждение и материальное поощрение заслуженных работников угольной промышленности.