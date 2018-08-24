Военный парад в Кииеве 2018: Война на Донбассе может ждать зимой

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-24T13:46:23+03:00

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Петр Порошенко начал свою предвыборную агитацию, как и ожидалось, с военной тематики. Военный парад ко дню независимости Украины - вот какое место и время он избрал, чтобы заявить о своих амбициях сохранить власть. Компас в его недрожащих "после вчерашнего" руках, понимаешь ли, уверенно смотрит на запад. Прочь от России , с которой надо все связи рвать. Бедным украинcким заробитчанам в РФ, видно, придется идти на родной хутор пешком, как двести лет назад.

Кстати, предвыборную речь Порошенко опять сопровождали дурные знаки - упал в обморок солдат. А до этого, во время вечерней репетиции парада, "Бук" того же типа, которым сбили малазийский Боинг, врезался в стену торгового центра...

Сам парад был традиционен, хотя бронированного старья выгнали больше - под двести единиц. Из нового были знаменитые пушки "Богдана". Знамениты они скандалом вокруг них - эксперты заметили, что на шасси украинского КРАЗа, стоит ствол от советской артсистемы "Мста - Б" с дульным тормозом от старой гаубицы Д-30. Вот такая "новая" пушка - "Я его слепила из того, что было...".

Еще показали американские "Джавелины" на бронированных джипах. В остальном - советское наследие.

Возникает вопрос - а где же искомая "перемога"? Чем крыть рост цен и тарифов, обесценивание гривни? Прозвучавшего на параде "Не забуду не прощу" имея в виду "сепаров" и "москалей" не хватит компенсировать низкий рейтинг.

Если "перемог" нет в Киеве, Порошенко будет искать их либо в церковной тематике (своя церковь), либо в войне на Донбассе. Кстати, в ЛНР недавно был жесткий бой под желобком, после которого "Айдар" признал сразу свыше 10 погибших. Не веселая нас ждет осень и зима с таким воинсветнными поползновениями на Печерских холмах....