Киев саботирует обмен пленными в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-24T12:52:12+03:00

Полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что украинская сторона неохотно говорит об обмене пленными

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Сегодня в украинских застенках находятся 82 сторонника Донецкой Народной Республики. Это документально подтверждено Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что это только малая часть разыскиваемых людей. На территории Украины должны находиться – 260 человек.

- Украинской стороне направлены запросы на подтверждение нахождения в плену еще 32 лиц, - говорит Морозова. - Это копии уголовного дела либо копии приговора суда первой инстанции, заявления самого человека или ссылки на СМИ, где демонстрировалось задержание определенного гражданина.

Омбудсмен Дарья МорозоваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Все надежны были на очередные переговоры в Минске, где был поставлен вопрос об обмене пленными.

- Мы возлагаем надежду на эту встречу, ведь у нас уже давно отсутствует конструктивный диалог с украинской стороной по причинам либо их отсутствия, либо срыва переговоров. Поэтому, надеюсь, что двухдневный раунд консультаций позволит наконец-то в полной мере обсудить всю повестку, - отмечала Морозова за день до переговоров.

Однако же никаких результатов получить не удалось. По словам постпреда Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина – украинская сторона продолжает саботировать весь процесс.

- Если говорить об обмене пленными, украинская сторона продолжает саботировать, опять попытка совместить другие форматы обмена, не предусмотренные минскими соглашениями, на которые мы пойти не можем, - сказал Пушилин, комментируя минувшие переговоры в Минске.

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