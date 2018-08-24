Киев саботирует обмен пленными в Донбассе
Сегодня в украинских застенках находятся 82 сторонника Донецкой Народной Республики. Это документально подтверждено Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что это только малая часть разыскиваемых людей. На территории Украины должны находиться – 260 человек.
- Украинской стороне направлены запросы на подтверждение нахождения в плену еще 32 лиц, - говорит Морозова. - Это копии уголовного дела либо копии приговора суда первой инстанции, заявления самого человека или ссылки на СМИ, где демонстрировалось задержание определенного гражданина.
Омбудсмен Дарья МорозоваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Все надежны были на очередные переговоры в Минске, где был поставлен вопрос об обмене пленными.
- Мы возлагаем надежду на эту встречу, ведь у нас уже давно отсутствует конструктивный диалог с украинской стороной по причинам либо их отсутствия, либо срыва переговоров. Поэтому, надеюсь, что двухдневный раунд консультаций позволит наконец-то в полной мере обсудить всю повестку, - отмечала Морозова за день до переговоров.
Однако же никаких результатов получить не удалось. По словам постпреда Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина – украинская сторона продолжает саботировать весь процесс.
- Если говорить об обмене пленными, украинская сторона продолжает саботировать, опять попытка совместить другие форматы обмена, не предусмотренные минскими соглашениями, на которые мы пойти не можем, - сказал Пушилин, комментируя минувшие переговоры в Минске.
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Дарья Морозова прилагает максимум усилий, чтобы обмен пленными состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН