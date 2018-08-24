2018-08-24T12:52:12+03:00
Политика

Киев саботирует обмен пленными в Донбассе

Полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что украинская сторона неохотно говорит об обмене пленными
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Последний обмен пленными состоялся в конце прошлого годаПоследний обмен пленными состоялся в конце прошлого годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня в украинских застенках находятся 82 сторонника Донецкой Народной Республики. Это документально подтверждено Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что это только малая часть разыскиваемых людей. На территории Украины должны находиться – 260 человек.

- Украинской стороне направлены запросы на подтверждение нахождения в плену еще 32 лиц, - говорит Морозова. - Это копии уголовного дела либо копии приговора суда первой инстанции, заявления самого человека или ссылки на СМИ, где демонстрировалось задержание определенного гражданина.

Омбудсмен Дарья Морозова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Омбудсмен Дарья МорозоваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Все надежны были на очередные переговоры в Минске, где был поставлен вопрос об обмене пленными.

- Мы возлагаем надежду на эту встречу, ведь у нас уже давно отсутствует конструктивный диалог с украинской стороной по причинам либо их отсутствия, либо срыва переговоров. Поэтому, надеюсь, что двухдневный раунд консультаций позволит наконец-то в полной мере обсудить всю повестку, - отмечала Морозова за день до переговоров.

Однако же никаких результатов получить не удалось. По словам постпреда Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина – украинская сторона продолжает саботировать весь процесс.

- Если говорить об обмене пленными, украинская сторона продолжает саботировать, опять попытка совместить другие форматы обмена, не предусмотренные минскими соглашениями, на которые мы пойти не можем, - сказал Пушилин, комментируя минувшие переговоры в Минске.

«Комсомолка» поприсутствовала на обмене пленными 2017 и разузнала - кого передают в Украину, и кто возвращается в Республики Донбасса (Подробнее...)

Дарья Морозова прилагает максимум усилий, чтобы обмен пленными состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дарья Морозова прилагает максимум усилий, чтобы обмен пленными состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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