Директор шахты «Шахтерская Глубокая»: Есть у меня проходчик – ополчение, плен, где ему переломали руки, ноги и ребра. Обменяли. Вылечился, опять пошел воевать. Вернулся. Работает в проходке.

СЕГОДНЯ 18:07 2018-08-26T19:24:33+03:00

В принципе, это все, что надо знать о шахтерах Донбасса. А теперь более подробно о шахтерском труде в беседе с директором угольного предприятия: о самой популярной профессии в Донбассе и о том, с кем приходится иметь дело украинским «захысныкам».

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Два раза в год гарантировано испытываешь чувство гордости, которое в буквальном смысле – распирает: на день Победы и день Шахтера. Для Донбасса день Шахтера – это праздник не только непосредственно работников отрасли, но и всех просто живущих в Донбассе. Например, мои родители – врачи. Но день медицинского работника не воспринимается, как свой. А на поздравление с Днем Шахтера обязательно ответишь – «Спасибо, вас так же». И поздравишь с этим праздником и повара, и военного, и инженера, и вообще всех, живущих здесь. И ни один человек не скажет – это не мой праздник.

В этом году впервые прошел парад шахтеров. Ровно в четыре вечера, когда на главпочтамте заиграло «В чистом небе Донецком» коробки угольных предприятий начали свой маршрут от оперного театра до площади Ленина. У угольщиков есть своя красивая униформа – черные костюмы с золотыми погонами и вышивкой. И это прямо глаз не отвести, какие они красивые. К ним в обычное время с уважением и почтением, а на параде – еще и с восхищением.

К стыду своему, прожив в Донбассе всю жизнь, я никогда не обращала внимание на погоны. У всех шахтеров в черных костюмах на плечах вышитые золотом погоны почти как у военных, только без полосочек. Одна звезда, две, три. Подошла спросить у шедшего навстречу шахтера в кителе. Оказалось, и правда, у шахтеров есть погоны и звезды на них зависят от должности.

- Если как у меня, большая звезда и герб – значит директор шахты.

Вот что называется – журналистским везением! Разумеется, спросила не только о погонах. И знаете, как-то сразу в голове появился Маяковский с его «гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей» и не исчезал уже до самого вечера.

Знакомьтесь: Назаров Сергей Борисович, директор шахты «Шахтерская Глубокая» ГП «Торезантрацит».

Парадный расчет шахты "Шахтерская Глубокая" готовится к парадуФото: Ольга ЖУКОВА

- Когда пришли на шахту, думали, что дослужитесь до директора?

- Никогда не верилось. Я начинал с простого рабочего – до армии работал. и после армии вернулся. Мне было 18 лет, когда я пошел в шахту. После армии вернулся на свое угольное предприятие. Потом по направлению от предприятия поступил в институт – Московский горный. По окончании вернулся в Донецк, пошел работать на «Шахтерскую глубокую»

- И вся карьера ваша строилась на «Шахтерской Глубокой»?

- да.

- А если сейчас отмотать время назад – пошли бы по той же стезе?

- Пошел бы. У меня отец проработал в шахте 44 года – это все подземный стаж. Из них 36 лет ГРОЗом (горнорабочий очистного забоя, ред.). Я не сильно вникал в детстве кто это такие – ГРОзы, проходчики. А когда отец умер, я взял его трудовую, полистал, посчитал и такая вот цифра выплыла – 36 лет. Я у мамы спрашиваю

– Мам, а он работал где-нибудь может быть в кайбаше (шахтерский жаргон. Кайбаш - мастерская, склад, подсобка на поверхности, - ред.) по командировкам может быть? Или слесарем?

- Нет, - говорит, - ни разу нигде. От звонка до звонка в шахте.

Поэтому и умер в 66 лет.

- А как шахтеры, которые сейчас в забое празднуют? Ну если смена совпала?

- День Шахтера – общий выходной по отрасли. Шахты не работают. Выходят только дежурные слесаря, которые обеспечивают водоотлив и проветривание тупиковых забоев. Ни в лаве, ни в проходке никого нет. Только дежурство. Празднуют все. Это как у всех остальных день рожденья главный праздник, а у шахтеров еще и день Шахтера.

- Вы помните свой первый спуск в шахту?

- Помню. Мне было 17 лет, я учился в 10 классе, попросил отца, чтобы он меня сводил в шахту. Он взял разрешение, и мы пошли. А мать работала в кафетерии при шахте – шахтоуправление Кировское. И она ему на ушко шепнула – проведи его по самым страшным местам, чтоб он успокоился, испугался и не пошел по твоим стопам. Отец меня и по лаве провел, и по проходческому забою. А когда мы выехали на гора, мама из окошка кафетерия спрашивает: - Ну что, Сережа? Я говорю – Иду учиться в горный.

- Было страшно?

- Нет, не было. Были огромнейшие впечатления, а страха не было.

- А с чем можно сравнить шахтерский труд?

- Да я даже не знаю, с чем сравнить. Понимаете, любая профессия – это то, что записано у тебя в трудовой книжке, есть диплом или удостоверение. А у шахтеров должно быть еще призвание к этой профессии. Есть призвание – ты будешь работать в шахте. Нет призвание – ты в шахте работать не будешь.

- Хотите сказать, что все люди, которые работают в шахтах Донбасса, работают по призванию?

- Да. Это уже столетиями заложено в генах. Есть ребята, которые позаканчивали институты и техникумы с красными дипломами, вроде по теории все знают. А спускаются в шахту – теряются. Ничего не помнят, ничего не знают, разочаровываются или пугаются и уходят.

На праздновании добычи миллионной тонны угля ГП "торезантрацит" с коллегами (крайний справа). Фото: dan-news.info

- А ваши дети-внуки ваши пошли по вашим стопам?

- Сын. Дочка у меня закончила юридический, она старший лейтенант МВД, а сын учится в ДонНТУ на шахтном деле.

- Вы его не отговаривали?

- Не отговаривал, но предлагал разные варианты. Он думал-думал, потом сказал – «та не, пап, знаешь, сколько моих друзей-знакомых позаканчивали разные учебные заведения, а в конце концов все пошли работать на шахты. Поэтом я лучше сразу пойду учится на шахтное дело». Сейчас на третьем курсе.

- В аварии не попадали?

- Было. Было дело в девяностом году. Я попал в аварию. Чудом остался жив. Обрушение. Не хочу вспоминать.

- Донецкие шахтеры отличаются от львовских, например?

- Вы знаете, наверное, не только шахтеры, а все жители той стороны и этой отличаются. Я имею в виду угольной отросли. Я не был во львовских шахтах. Но там же другие шахты. У нас круглосуточная и каждодневная, без выходных, система работы. На Западной Украине – суббота-воскресенье выходные, как у нас по большим праздникам, шахты стоят. Когда в середине семидесятых- начале восьмидесятых по комсомольским путевкам в Донбасс присылали рабочих с Западной Украины…

- По обмену опытом?

- … Нет, именно по комсомольским путевкам – была нехватка рабочей силы. Так вот оставшихся доработать оставалось всего процентов пять. Остальные не выдерживали, разворачивались и уезжли. Месяц-два и уезжали.

- С вашего предприятия много шахтеров ушли воевать?

- Да. Есть. Много. Защищали Шахтерск непосредственно. Есть у меня один такой пример – работал у нас слесарь на ДРСУ-1. Он в армии был артиллеристом. Когда зашли танки, он пошел служить в ополчение. Отвоевал свой Шахтерск, отбили город, отогнали укропов, туда в дебальцевский котел их загнал, и вернулся на предприятие. Есть кто погиб защищая. У нас стоит доска памяти, с фотографиями и сведениями где воевали и как погибли. Более десяти человек погибших. А есть еще без вести пропавшие. Никто не знает где они и что с ними. Есть проходчик, который был в плену, которому переломали руки, ноги и ребра, его обменяли, он вернулся, вылечился, пошел опять воевать. А потом вернулся на предприятие. Работает в проходке.

- Шахте досталось от войны?

- Досталось. Шахту обстреливали с авиации. Мы собрали все эти осколки и сделали памятник – как нас наше государство отблагодарило за столько лет работы. Шахту удержали, не дали утонуть. Бывало по пять суток не было напряжения. Но удержали шахту. И сразу же боевых действий зарядили лаву и 28 ноября 2014 года сдали ее в эксплуатацию. В августе-сентябре еще бои шли, а в ноябре мы лаву запустили, первая заряженная лава на нашем предприятии. До сих пор, кстати, работает, удачно заряженная.

После интервью встретила знакомого, которого до этого дня знала, как военного. А он, оказывается, еще и шахтер. Поздравила, разговорились. И человек в процессе сказал:

- Я все думаю – как им, дурачкам, смелости хватило пойти против людей, работа которых ежедневно спускаться считай в преисподнюю? Кого они напугать хотят? На кого они, сявки, тявкают? На нас? Они бессмертные что ли? Они бы просто чтоб понять врага, перед тем как сюда соваться, изучили бы противника - спустились один раз в шахту. Один раз – больше не надо. Поди передумали бы. Живы бы остались. Не видать им Донбасса. Как не поймут?