Я с этого класса буду...почему школьники не выполняют свои обещания!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-26T13:51:29+03:00

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Я с этого учебного года буду: лучше учиться, раньше выходить на уроки, чтобы не опаздывать, делать сразу домашние задания, красивее писать в тетради, читать всю литературу, не скажу и слова соседу по парте во время урока. Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Как же знакомо, такими же обещаниями мы успокаивали себя и родителей каждый первый день сентября. Кто-то еще в конце лета, предвкушая школьные будни, пускался в мир грез об идеальной учебе и дивидендов от родителей в виде килограммов конфет за чистый дневник на отлично.

Мечтать не вредно, вредно не мечтать - ирония пришедшая с годами, сейчас-то, с высоты лет, мы понимаем какими маленькими и наивными были. Что с ребенка взять, подумаете вы, не сделал, да и ладно. Но если не с самого детства, то когда воспитывать у маленькой личности умение ставить цели и реализовывать их?

Именно поэтому, предлагаю вашему вниманию пять причин и ответов на то, как поддержать школьника и научить сдерживать обещания данные себе, ну… и маме с папой.

Ребенок не воспринимает обещание серьезно

(Сказал родителям, что не будет прогуливать, а в дневнике стоит замечание)

В таком случае важно объяснить ребенку алгоритм "слово-равно-действие", ведь привычка отвечать за сказанное и в будущем не подведет, а за полученные успехи обязательно хвалить.

Боится дискомфорта

(Вместо того, чтобы пойти на олимпиаду по математике отсиживается в классе)

Покажите личный пример того, что сталкиваться с трудностями не страшно. Вместе с ребенком решите сложную для него задачу чтобы узнать, какие знания необходимо подтянуть.

Не нравятся ощущения

(Не хочет вставать раньше на 20 минут чтобы не опаздывать)

Помогите своему ребенку изменить отношение к ситуации. Научите его видеть не только негативные стороны, что нельзя дольше лежать в теплой постели, а и хорошие, что проснувшись всего лишь на 20 минут раньше, можно не только не торопясь собраться, но и мультик посмотреть.

Забывает, почему это важно

(Выходя на средний бал не видит смысла тянуться к большему)

Нужно постоянно напоминать детям о том, что причина хорошей учебы заключается в получении знаний без которых невозможно добиться успеха как в настоящем, так и в будущем. Перспектива образованности как сама цель обучения оправдывает все затраченные усилия.

Разочаровывается в себе

(На примере успеха сверстников теряет веру в свои силы)

Лучшим примером станет личная история, мораль которой будет в том, что

в ошибках нет ничего страшного. Из них нужно извлекать уроки, а не подавлять себя и обязательно двигаться дальше.

Вот такие пять самых распространенных причин не сдерживания обещаний, которые преследуют не только детей, но и взрослых. А пока за окном август и температура не ниже 30 градусов, думаю, мы еще можем позволить себе немного похалтурить и отложить "новых себя" до понедельника.