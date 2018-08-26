2018-08-26T09:48:11+03:00
Звезды

День города и День шахтера 2018: С праздниками ребят поздравили сотрудники библиотек из каждого района столицы

В гости к юным дончанам пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези
Татьяна Каралёва
Поделиться:
Праздничная программа продолжалась в течение всего дня.Праздничная программа продолжалась в течение всего дня.Фото: Татьяна Каралёва
Изменить размер текста:

В Донецке продолжают с размахом отмечать День города и День шахтера! На бульваре Пушкина традиционно проходят развлекательные программы для самых маленьких дончан и гостей столицы Республики.

В этом году с праздниками ребят и их родителей поздравляет Коммунальное учреждение «Централизованная библиотечная система для детей города Донецка». В создании праздника «Этот город самый лучший на Земле!» приняли участие сотрудники библиотек из каждого района столицы Республики.

В гости к юным дончанам пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези. Фото: Татьяна Каралёва

В гости к юным дончанам пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези.Фото: Татьяна Каралёва

- Сегодня мы поздравляем юных жителей Донецка и их родителей с Днем города и Днем шахтера. Проводится целый калейдоскоп мероприятий, направленных на привлечение ребят к чтению. От всей души хочется поздравить всех с праздниками и пригласить их в библиотеки Донецка, - рассказала «Комсомолке» директор Коммунального учреждения «Централизованная библиотечная система для детей города Донецка» Лариса Слесарева.

Какой же праздник без веселья, спросите вы? С первых минут праздничной театрализованной программы становится понятно – заряд позитива гарантирован детям и взрослым на весь день! Да и как иначе, когда на празднике найдутся развлечения на любой вкус.

- В гости к юным дончанам сегодня пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези. Также маленьких зрителей ждут викторины, которые проверят знания ребят о своем родном городе. В программе праздника есть и развивающие игры, - поделилась Лариса Слесарева.

Во время праздника мальчишки и девчонки могли провести время, читая детскую литературу. Фото: Татьяна Каралёва

Во время праздника мальчишки и девчонки могли провести время, читая детскую литературу.Фото: Татьяна Каралёва

Программа праздника была действительно потрясающей: выступления юных певцов, танцоров и чтецов, развлекательная программа «Вверх тормашками и задом наперёд», летняя мозаика «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём», литературные шалости «Проделки Карлсончика» и программа с аниматорами.

Самые активные ребята получили за участие в конкурсах приятные подарки. Школьные канцелярские принадлежности: карандаши, фломастеры, альбомы, тетради, блокноты, дневники и, конечно же, сладости пришлись детворе по душе. Ребята были в восторге!

На стендах были представлены сказки, научно-познавательная литература, книги об истории Республики. Фото: Татьяна Каралёва

На стендах были представлены сказки, научно-познавательная литература, книги об истории Республики.Фото: Татьяна Каралёва

- Мне очень понравились веселые конкурсы. Не думала, что будет так весело. Я с радостью танцевала с Карлсоном и пела песенки, - рассказала юная дончанка Алена.

Во время праздника мальчишки и девчонки могли провести время, читая детскую литературу и книги по новейшей истории нашего края.

- На стендах представлены сказки, научно-познавательная литература, книги об истории Республики. Желающих почитать очень много! – сказала заведующая методико – библиографическим отделом Центральной городской библиотеки Ирина Леонова.

Праздничная программа продолжалась в течение всего дня и принесла много приятных впечатлений и детям, и взрослым. Уже в самом конце праздника состоялась небольшая игра, в которой нужно было продолжить фразу: «Я хочу чтобы»…У каждого из ребят было свое окончание этой фразы: «Я хочу, чтобы лето не заканчивалось…», «Я хочу, чтобы мама жила вечно…». «А я хочу, чтобы на Донбассе не было войны», - вдруг сказал один мальчик. «И я, и я тоже», - поддержали его ребята.

Дай Бог, чтобы их желания сбылись поскорее!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Призрак оперы», «Пиковая дама» и «Спящая красавица» - Донбасс Опера открывает новый сезон!
В этом году театр возвращается к работе необычно рано. Грандиозный концерт ознаменует начало нового сезона и станет подарком всем жителям Донецка ко Дню города и Дню шахтёра
Вдова Еременко-старшего: Николай не поддался современному культу вещизма
Народная артистка Беларуси Галина Орлова трепетно хранит память о муже и сыне. Она рассказала о главном таланте актера, о том, каким был самый важный праздник в семье и о клубе театральных рыбаков
Новости 24
Как ВСУшники хотели поздравить Донецк с днем незалежности
День города Донецка 2018: филармония выступила под открытым небом
День шахтёра и День города Донецка: сегодня почтили память основателя столицы ДНР
Ярмарки в Донецке 2018: праздничная ярмарка прошла на площади Будённого
Мисс-Луганск 2018 выберут на День города
День Донецка 2018: На площади Ленина прошла выставка автомобилей
Опыт Старомихайловки показал, что на очереди могут быть Саханка и Коминтерново
В ДНР у шахтёра случился инсульт под землёй
В украинской армии служат заключённые – НМ ЛНР
Почему ВСУ обстреляли Горловку?
В «Космосе» открывается новый сезон: В донецкий цирк едет целая бригада зверей
В Донбасс Опере открывается новый театральный сезон. Концерт начнётся уже скоро
Первый донецкий трамвай покинул стены родного завода и отправился на обкатку
ДТП в Мариуполе: полицейские врезались в машину с грудничком
В Луганском цирке новый сезон: На манеже буду дрессированные гепарды, собаки и попугаи
Очередная провокация ВСУ: Украина не согласовала закрытие КПП в Станице Луганской с представителями ЛНР
Диверсия украинских спецслужб против населения Луганска провалилась с крахом
Запуск промышленного гиганта «Стирол». Второй этап успешно пройден
Обстрелы в ДНР: по территории Республики выпустили более 150 боеприпасов
Старомихайлавка два дня подряд под огнём ВСУ. 16 домов повреждены
Александр Захарченко: «Донецк остается инвестиционно привлекательным регионом с высоким экономическим потенциалом»
Срочное сообщение Минобороны ДНР: ВСУ стреляют по жилым домам и обеъктам инфрастуктуры
ВСУ "поздравили" горловчан с Днём независимости Украины. Семь домов повреждены
Донецк поздравил Цхинвал с открытием нового здания театра
Докучаевский флюсо-доломитный комбинат приблизился к показателям довоенного периода
ОБСЕ: Разведение сил в Донбассе – полный провал
Вечером 25 и 26 августа автобусы развезут дончан по домам бесплатно