День города и День шахтера 2018: С праздниками ребят поздравили сотрудники библиотек из каждого района столицы

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-26T09:48:11+03:00

В гости к юным дончанам пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези

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В Донецке продолжают с размахом отмечать День города и День шахтера! На бульваре Пушкина традиционно проходят развлекательные программы для самых маленьких дончан и гостей столицы Республики.

В этом году с праздниками ребят и их родителей поздравляет Коммунальное учреждение «Централизованная библиотечная система для детей города Донецка». В создании праздника «Этот город самый лучший на Земле!» приняли участие сотрудники библиотек из каждого района столицы Республики.

В гости к юным дончанам пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези.Фото: Татьяна Каралёва

- Сегодня мы поздравляем юных жителей Донецка и их родителей с Днем города и Днем шахтера. Проводится целый калейдоскоп мероприятий, направленных на привлечение ребят к чтению. От всей души хочется поздравить всех с праздниками и пригласить их в библиотеки Донецка, - рассказала «Комсомолке» директор Коммунального учреждения «Централизованная библиотечная система для детей города Донецка» Лариса Слесарева.

Какой же праздник без веселья, спросите вы? С первых минут праздничной театрализованной программы становится понятно – заряд позитива гарантирован детям и взрослым на весь день! Да и как иначе, когда на празднике найдутся развлечения на любой вкус.

- В гости к юным дончанам сегодня пришли любимые герои сказок, детских книг и фэнтези. Также маленьких зрителей ждут викторины, которые проверят знания ребят о своем родном городе. В программе праздника есть и развивающие игры, - поделилась Лариса Слесарева.

Во время праздника мальчишки и девчонки могли провести время, читая детскую литературу.Фото: Татьяна Каралёва

Программа праздника была действительно потрясающей: выступления юных певцов, танцоров и чтецов, развлекательная программа «Вверх тормашками и задом наперёд», летняя мозаика «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём», литературные шалости «Проделки Карлсончика» и программа с аниматорами.

Самые активные ребята получили за участие в конкурсах приятные подарки. Школьные канцелярские принадлежности: карандаши, фломастеры, альбомы, тетради, блокноты, дневники и, конечно же, сладости пришлись детворе по душе. Ребята были в восторге!

На стендах были представлены сказки, научно-познавательная литература, книги об истории Республики.Фото: Татьяна Каралёва

- Мне очень понравились веселые конкурсы. Не думала, что будет так весело. Я с радостью танцевала с Карлсоном и пела песенки, - рассказала юная дончанка Алена.

Во время праздника мальчишки и девчонки могли провести время, читая детскую литературу и книги по новейшей истории нашего края.

- На стендах представлены сказки, научно-познавательная литература, книги об истории Республики. Желающих почитать очень много! – сказала заведующая методико – библиографическим отделом Центральной городской библиотеки Ирина Леонова.

Праздничная программа продолжалась в течение всего дня и принесла много приятных впечатлений и детям, и взрослым. Уже в самом конце праздника состоялась небольшая игра, в которой нужно было продолжить фразу: «Я хочу чтобы»…У каждого из ребят было свое окончание этой фразы: «Я хочу, чтобы лето не заканчивалось…», «Я хочу, чтобы мама жила вечно…». «А я хочу, чтобы на Донбассе не было войны», - вдруг сказал один мальчик. «И я, и я тоже», - поддержали его ребята.

Дай Бог, чтобы их желания сбылись поскорее!