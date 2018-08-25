Самую красивую девушку Луганска выберут на День города

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-25T16:53:07+03:00

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8 сентября Луганск будет отмечать своё 223-летие. В это же день станет известно имя самой красивой девушки города. За звание «Мисс Луганск» поборются 14 представительниц слабого пола.

Организатор конкурса Юлия Байрамова рассказала нам, как участницы готовятся к «судному дню».

- Подготовка к финалу конкурса «Мисс Луганск - 2018» уже началась. Её ведёт оргкомитет совместно с партнерами и друзьями конкурса. Мы уже успели подружиться и проникнуться чувством огромной симпатии друг к другу, - рассказывает Юлия Байрамова.

Организатор конкурса отметила, что девушки получат уроки дефиле, будут заниматься в тренажёрном зале, примут участие в благотворительных проектах и фотосессиях.

- Моделей жюри будет оценивать в двух номинациях – «Юная мисс Луганск» и «Мисс Луганск». В первой номинации участвуют девушки возрастом от 14 до 17 лет, а во второй - от 18 лет и старше. Для всех участниц финального этапа конкурса приготовлены памятные призы и подарки, а победительницам достанутся короны ручной работы, - добавляет Байрамова.

- Среди девушек есть конкуренция во время подготовки?

- Подготовка у нас проходит достаточно спокойно... Конечно же, девушки стараются, в прямом смысле слова стирают ноги до крови. Атмосфера очень дружная, так как я стараюсь вселить девушкам дух честной борьбы. Все проходит очень легко и непринуждённо. Девушки очень стараются и не жалеют своих сил. Казалось бы, что сложного пройти по сцене, а это на самом деле огромный труд.

Организатор конкурса Юлия Байрамова. Фото: Личный архив

- Участницы - где учатся, где работают?

- Все студентки или ученицы школ и университетов. В основном все учатся в луганских вузах.

- У девочек пропорции 90-60-90 или эти мерки не обязательны для звания Мисс?

- Большинство наших участниц имеют модельные параметры 90-60-90. Некоторые еще худее.

- Все девушки профессионально занимаются модельным бизнесом или есть такие, которые только пробуют себя?

- В основном это девушки, которые первый раз участвуют в конкурсах красоты. Есть, конечно, девушки, для которых это не первый конкурс, но таких несколько человек. Так как модельный бизнес на данный момент в нашем регионе развит на очень низком уровне, нельзя говорить о том, что кто-то профессионально занимается им.

К финалу готовятся: Бугаева Екатерина, Баклажова Евгения, Жасмин Кузнецова, Клешина Алина, Видющая Виктория, Пилипчук Влада, Резникова Кристина, Диброва Алина, Мамонова Алена, Стклянина Мария, Закотнова Вета, Горбацкая Дарья, Тодорова Кристина, Непочатова Екатерина. Всего на участие в конкурсе подали заявки более 50 девушек.

Финал конкурса «Мисс Луганск» пройдёт во Дворце культуры имени Ленина 8 сентября