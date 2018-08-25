2018-08-25T14:42:28+03:00
Политика

В донецкий цирк «Космос» едут шимпанзе, верблюды и африканский бегемот

Два билета на представление можно выиграть в розыгрыше «Комсомольской правды»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: sochi-express.ruФото: sochi-express.ru
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Донецкий цирк «Космос» открывает юбилейный сезон. С 15 сентября «Росгосцирк» представит в столице Республики новую программу «Джамбо». Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации учреждения.

- Зрители смогут увидеть крокодилов, питонов, верблюдов, пони, собак, дикобразов, кенгуру, лам и шимпанзе пародистов. Фишкой представления станет огромный африканский бегемот, - говорят в администрации «Космоса». – Нашим гостям однозначно понравятся яркие краски тропиков и дальнего востока.

Программа продлится до 14 октября. Стоимость билетов от 200 до 700 рублей. Справки – по телефонам: 062-266-41-01, 062-266-51-89.

Кстати, в группе «Комсомольская правда - Донецк» по ссылке - vk.com/kp_dn - в социальной сети ВКонтакте можно выиграть два бесплатных билета на представление. Для этого нужно выполнить всего лишь два условия розыгрыша:

1. Быть участником группы «Комсомольская правда - Донецк». Ссылка на группу: vk.com/kp_dn

2. Сделать репост этой записи к себе на страницу и не удалять до конца розыгрыша

Итоги подведем 10 сентября. Имя победителя узнаем путём случайного выбора с помощью приложения.

В донецкий цирк Космос едут шимпанзе, верблюды и африканский бегемот.

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