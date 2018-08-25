Вынужденное новоселье: Пострадавшей от обстрела в Крутой Балке Нине Горбань выделили комнату в общежитии

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-25T14:26:35+03:00

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Администрация города Ясиноватая оказала помощь жительнице прифронтового поселка Крутая Балка Нине Горбань. В результате обстрела со стороны ВСУ 77-летняя женщина лишилась всего своего имущества. У нее полностью сгорел дом. Обстрел произошел ночью, когда все жители этого многострадального поселка уже спали.

- Был уже первый час ночи, я спала. Я услышала какой-то шорох. Вроде бы, как треск. Я вскочила, вышла во двор, глянула - шифер сыпется прямо во дворе, - рассказывала пострадавшая. - Я вернулась, побежала сразу взять документы. Взяла документы и выскочила босая, раздетая. И осталась я без жилья, без одежды, без обуви. Я не знаю, что мне делать, как мне и где мне жить…

Тушить пожар самостоятельно было невозможно, пожарные расчеты из-за обстрелов также не могли подъехать. Вот и осталась Нина Андреевна на пепелище. На какое-то время ее приютила двоюродная сестра - Анна Ивановна. История этой женщины не оставила равнодушным никого. Ей стали помогать прихожане Петропавловского храма и его настоятель, простые люди. А спустя всего 20 дней администрация города решила вопрос и с жильем. Нине Горбань была предоставлена комната в общежитии.

Булочки к новосельюФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- У нас есть договоренность с руководством нашего техникума транспортного строительства - базовое общежитие №4. И по договоренности, мы будем заселять сюда людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - рассказал и.о. главы администрации г.Ясиноватая Олег Моргун.

Ремонта в этом общежитии не было с 60-х годов. Да и во время обстрелов города в 2014-2015 годах оно сильно пострадало. Поэтому, прежде, чем заселить сюда жильцов, пришлось наводить порядок, вставлять стекла вместо которых была пленка.

Нина Горбань на развалинах своего дома в Крутой БалкеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Сейчас мы планируем здесь по договоренности сделать отопление. Мы планировали полностью его сделать, но балансодержателем мы не являемся. Поэтому, пока решается вопрос о придании статуса пункта длительного содержания и временного размещения граждан в этом общежитии и пока это юридически это не узаконено, мы не можем вкладывать сюда государственные средства, - поясняет Олег Моргун. - Как только этот вопрос урегулируется, мы сразу же полностью сделаем отопление, новую крышу, потому что пятый этаж подтекает. Но в зиму войдем нормально, я думаю. Обеспечим людей надежным теплом, светом, водой и всем остальным.

Олег Моргун приехал на новоселье к Нине Андреевне не с пустыми руками. Привез электрическую печку, кухонную утварь, постельное белье, полотенца, бытовую химию. В общем, все самое необходимое. Все эти вещи помогали приобрести благотворительные организации, депутаты народного совета и просто неравнодушные люди. Нина Горбань очень благодарна всем за помощь.

Односельчане встретили радушноФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Дай Бог им всем здоровья, - говорит женщина. - Я думаю именно с сегодняшнего дня остаться здесь. Мне здесь нравится. Все хорошо. Домой, в Крутую Балку, конечно, езжу. Ну, там кое-что на огороде осталось. Все равно - душа же туда тянет! Но постепенно, наверно, обживемся и здесь будет лучше, чем там, наверно.

Поселок Крутая Балка на протяжении последних двух лет подвергается обстрелам постоянно. Из 4 улиц - три разрушены полностью. И всех местных жителей переселили в Ясиноватую. Около 50 человек сейчас проживают в этом же общежитии. Третий этаж полностью занят переселенцами из Крутой Балки.

- Нас там бомбили постоянно, у меня перед домом падали взрывчатки эти, выбивало стекла, попадало в рамы и кругом попадало - были стекла выбиты, - вспоминает жительница села Крутая Балка Пелагея Балтенкова. - Потом дом соседний… У нас там погибли соседи - сгорели заживо. И потом через 10 дней нас вывезли сюда. Это было 29 ноября. Вот уже живем 1 год и 9 месяцев здесь. Деваться некуда. Искать нечего, идти нам некуда. Ну, думаем, что тут и умирать будем. Жилье взять негде, где его взять это жилье? Дали это - и слава Богу, что это дали. Благодарим и за это.

За два года уже обжились. Появилась даже всеобщая любимица - кошка Соня, которая обитает поближе к кухне. Нину Андреевну односельчане встретили радушно.

- Это подружка моя, мы с ней и в селе дружно жили, - говорит Пелагея.

Приглашают к себе смотреть телевизор и говорят: «Вот сейчас чаю накипятим, испечем булки и будем праздновать новоселье».