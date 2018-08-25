2018-08-25T10:39:49+03:00
Политика

Из чего солдаты ВСУ обстреливают позиции солдат ЛНР

За минувшие сутки украинские военные обстреляли ЛНР 40 минами, гранатами и снарядами
Никита МАКАРЕНКОВ
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ВСУ разрушают дома в ЛНРВСУ разрушают дома в ЛНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки украинские военные три раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщают в оборонном ведомстве Республики.

Всего ВСУ выпустили по ЛНР 40 мин, снарядов и гранат по районам. Обстрелам подверглись позиции солдат в районе Желобка, Логвиново и Паньковки.

- ВСУ вели огонь из 82-мм миномётов - семь мин, орудий БМП - четыре выстрела, автоматических гранатомётов станковых - 29 гранат, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Разрушений, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет, - сообщали в НИ ЛНР.

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