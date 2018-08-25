Глава ДНР в поздравлении с Днём города Донецка: «Каждый военный и гражданский подвиг – подтверждение стойкости дончан»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-25T10:32:22+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики поздравил жителей Донецка с Днём города. Александр Владимирович отметил, что наша Республика встала на большой путь. Публикуем полный текст поздравления:

«Дорогие земляки, жители Донецка – столицы Донецкой Народной Республики! От всей души поздравляю вас с праздником – Днем города!

Донецк – Город-герой! Это звание столица нашего государства завоевала, отстояла и выстрадала. Каждый день боев, каждый военный и гражданский подвиг – подтверждение стойкости дончан. Для всех, кто родился и вырос в Донецке, это больше, чем город! Это наши истоки, место нашей силы и формирования уникального в своем роде характера.

Сегодня столица ДНР встала на большой путь: от восстановления – к развитию, от планов – к действиям, от обороны – к Победе. Как и всегда, Донецк не напугать амбициозными проектами. Мы можем все! Это доказано на деле: в военное время дончане не только поднимали разрушенные предприятия, но и открывали новые производства и отрасли. Даже в изоляции Донецк остается инвестиционно привлекательным регионом, с высоким экономическим потенциалом, сильной научной базой и богатой культурной жизнью. Сотни имен выдающихся дончан, наших предков, не дают права каждому из нас снижать планку достоинства и гордости за город. Впереди еще много работы — необходимо усовершенствовать все то, что нам удалось сохранить и построить. Уверен, что для Донецка и его жителей нет невыполнимых задач! Мы вместе, и в этом — сила нашего города!

С праздником, дорогие земляки! С Днем рождения, лучший город на Земле!

Александр Захарченко

Глава Донецкой Народной Республики»