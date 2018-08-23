В Донецке показали «Потенциал Донецкой Народной Республики – 2018»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T21:47:17+03:00

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В Донецкой Народной Республике есть потенциал во всех сферах экономики и промышленности! Тех, кто сомневается в этом, Министерство промышленности и торговли ДНР приглашает посетить выставку-ярмарку «Потенциал Донецкой Народной Республики – 2018»! Можете быть уверены - это самое значимое событие в экономической жизни нашей Республики в этом году.

Выставка-ярмарка приурочена ко Дню города и Дню шахтера. Главная цель мероприятия – демонстрация достижений промышленного потенциала Республики и популяризация отечественных торговок марок. В этом году в выставке – ярмарке приняли участие субъекты хозяйствования Республики всех форм собственности. Все желающие могли своими глазами увидеть достижения молодого государства во всех сферах! Металлургический комплекс, машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, строительные материалы, лёгкая промышленность, мебельная отрасль, пищевая промышленность, сфера общественного питания, народные промыслы, показ промышленных и дизайнерских коллекций одежды - программа выставки приятно удивит каждого – и профессионалов, и простых жителей Республики!

Также на выставке-ярмарке можно было увидеть знаменитый автобус «Донбасс»Фото: Татьяна Каралёва

Выставка-ярмарка проходит в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Выставочные стенды предприятий располагаются до самого монумента «Твоим освободителям Донбасс». Свою продукцию представляют около 100 производителей из ДНР, ЛНР, Российской Федерации и Республики Беларусь.

- Я считаю, что в экономике не должно быть никаких преград между нашими братскими странами, несмотря на то, что Донецкая и Луганская Народные Республики не признаны, они являются самостоятельными государствами, и мы с радостью будем с вами сотрудничать, - рассказал «Комсомолке» представитель делегации из Российской Федерации Сергей Петров.

Экспозицию выставки-ярмарки осмотрели почетные гости. Среди них зампредседателя Совета Министров, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев и министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

В рамках ярмарки прошла не только демонстрация продукции, но и торговля товарами народного потребленияФото: Татьяна Каралёва

- Каждый год мы видим, что Республика развивается. Мы начинаем производить продукцию, необходимую для обеспечения жизни наших граждан. Наиболее динамично в наши дни идет развитие химической, металлургической, пищевой отраслей экономики. Я очень горд, что такие выставки проходят! Сегодня разрабатываются программы государственной поддержки для тех, кто собрался поучаствовать в таких мероприятиях. Наша первостепенная задача – стать самодостаточными по производству основных видов продовольственных и промышленных товаров, которые нужны нашим гражданам, - сказал Александр Тимофеев.

Выставка – ярмарка показала, что статус Донбасса как промышленного региона полностью реанимирован.

У промышленности ДНР большой потенциалФото: Татьяна Каралёва

- Если сравнивать машиностроение в сравнении в прошлым годом, то объем реализованной продукции в этом полугодии составил 1,5 млрд. рублей, что больше на 20%, чем в прошлом году. Если говорить о флагмане промышленности — металлургии — это более 30 млрд. рублей, что на 80% больше, чем за прошлый период прошлого года. Это говорит о том, что мы выходим на довоенный уровень. Также выставка-ярмарка — это не только показатель самодостаточности Республики, но и площадка для переговоров. Поэтому представители из России, Белоруссии и ЛНР сегодня здесь. Ведь наша продукция узнаваема за пределами Республики и зарекомендовала себя с хорошей стороны, - рассказал министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

На выставке-ярмарке было представлено множество инновационной продукции.

- Гости выставки могут увидеть трамвай, выпущенный на Донецком электротехническом заводе. Мне было очень интересно работать над этим проектом. По качеству он более комфортный, менее шумный, теплый, удобный и светлый. Пока мы сделали только один экземпляр, но в ближайшее время начнем работу над их более массовым выпуском, - поделился с «Комсомолкой» Сергей Исаев технолог Донецкого электротехнического завода.

Также на выставке-ярмарке можно было увидеть знаменитый автобус «Донбасс».

- Автобус «Донбасс» уже введен в эксплуатацию. Он курсирует в Донецке, Горловке и некоторых других городах Республики. Сегодня идет речь об обновлении автопарка Республики, ведь автобусы, которые приобретались для «Евро 2012», уже находятся не в должном состоянии. Поэтому в будущем мы планируем дальнейший выпуск автобусов, – рассказал «Комсомолке» директор ГП «Донецкий энергозавод» Алексей Ярош.

Своеобразным «хитом» выставки-ярмарки стали холодильники от предприятия «Донфрост» (бывший «Норд»)Фото: Татьяна Каралёва

Своеобразным «хитом» выставки-ярмарки стали холодильники от предприятия «Донфрост» (бывший «Норд»). Жители и гости столицы активно интересовались ценовой политикой и с интересом рассматривали продукцию предприятия. Холодильники нового поколения, с уменьшенной энергоемкостью и оригинальным дизайном быстро привлекли внимание посетителей. Особенно порадовали дончан холодильники со стеклянной панелью и оригинальным орнаментом.

В Донецке показали «Потенциал Донецкой Народной Республики – 2018»Фото: Татьяна Каралёва

В рамках ярмарки прошла не только демонстрация продукции, но и торговля товарами народного потребления. Строительные материалы, целый ряд колбасных и хлебных изделий, овощи, молочная продукция, и многое другое. Порадовала посетителей и бесплатная дегустация товара. Желающих попробовать вкусную продукцию было хоть отбавляй!

Особенно интересовала посетителей выставки школьная форма. Ведь в преддверии первого сентября это один из самых популярных товаров для школьников.

- Мы занимаемся выпуском школьной формы с прошлого года. Выпускаем демисезонные и зимние модели формы. В этом году сама школа определяет школьную форму, которая у них будет. В зависимости от выбранной модели будет колебаться ценовая политика, - сказала «Комсомолке» представитель ОО «Спецодежда и униформа» Александра.

Выставка-ярмарка продлился до 24 августа.