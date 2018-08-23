2018-08-23T16:19:14+03:00
Политика

На Украине переселенцам из Донбасса запретили участвовать в местных выборах

Такое решение принял Верховный суд
Никита МАКАРЕНКОВ
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Фото: vse.mediaФото: vse.media
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На днях Верховный суд Украины принял решение, которое говорит о запрете принимать участие в местных выборах переселенцам из Донбасса. В пресс-службе Верховного суда Украины по итогам рассмотрения кассационной жалобы сообщили, что право принимать участие в местных выборах есть только у тех украинцев, которые постоянно проживают на территории.

- Также эти граждане должны иметь регистрацию постоянного места жительства, - говорится в решении суда.

Из этого и вытекает, что переселенцы участвовать в выборах не могут.

Ранее в Госреестр обратился истец с заявлением о включении его в список избирателей на местных выборах. Он получила отказ, который обосновали отсутствием документов о регистрации на новом месте. Суд посчитал, что справка о том, что истец является внутренне перемещенным лицом право на участие в выборах не даёт.

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