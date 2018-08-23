В Донецке почтили память погибших шахтеров

СЕГОДНЯ 15:23 2018-08-23T15:25:43+03:00

Родные и близкие шахтеров приходят к часовне Святой Великомученицы Варвары, где проходит траурная панихида по горнякам, погибшим на производстве Фото: Татьяна Каралёва

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Каждый житель Донбасса еще с детства знает насколько важна профессия шахтера. Жены и матери горняков гордятся трудовыми подвигами своих мужей и сыновей, а мальчишки мечтают стать похожими на своих отцов. Но, к сожалению, случается так, что в шахтерские семьи приходит горе. Ежегодно на шахтах Донбасса гибнут горняки. Память о них всегда живет в сердцах каждого жителя нашего края.

Уже более десяти лет родные и близкие шахтеров приходят к часовне Святой Великомученицы Варвары, где проходит траурная панихида по горнякам, погибшим на производстве. Для каждого шахтера это место особенно свято. Святая Великомученица Варвара почитается как покровительница и защитница «добытчиков черного золота».

Панихиду по погибшим традиционно служит Епископ Новоазовский Варсонофий.

- Пусть Господь упокоит души погибших и подарит им радость жизни в Царствии Небесном. Наши близкие всегда с нами. Пусть вера всегда будет в ваших сердцах. Хочу пожелать всем вам мира и трудовых успехов. Пусть наш край процветает! - обратился владыка к собравшимся.

Об упокое погибших молятся их близкие. Женщины не скрывают слез. Прохладный ветер пытается затушить их свечи и бьет по лицу. Еще раз убеждаюсь, что жены шахтеров так же сильны духом, как и их мужья.

- 19 августа 2001 года я потеряла своего мужа Александра. Тогда произошел взрыв метана. Когда я узнала о его гибели, то чуть не сошла с ума. Не дай Бог пережить такое горе никому. Не могу поверить, что его уже 17 лет нет со мной рядом. Одна моя радость в жизни – это наша дочь, - поделилась с «Комсомолкой» Людмила Александровна. Женщина стойко держалась и за всю панихиду не пустила ни одной слезы.

Родные и близкие шахтеров приходят к часовне Святой Великомученицы Варвары, где проходит траурная панихида по горнякам, погибшим на производствеФото: Татьяна Каралёва

О погибших шахтерах молятся и их друзья. В руках у них живые цветы.

- Вся моя жизнь связана с шахтерским трудом. Я восхищаюсь горняками. Очень жаль, что многие из моих друзей погибли на шахте. Я работала в «Торезантраците». Там случались взрывы. Многих ребят спасли, но не далеко всех, - рассказала пенсионерка Елена Григорьевна.

Коллеги погибших тоже скорбят о своих павших братьях. Они с трудом сдерживают эмоции и украдкой смахивают «скупую мужскую».

- У меня есть товарищи, которые погибли на шахте им. А.А. Скочинского, где я тружусь. Больше всего друзей я потерял в 2009-2010 годах. Все они, как и я понимали, что шахта - это постоянный риск. Но это не могло их испугать! Уверен, что сегодняшняя панихида – это очень важное мероприятие. Мы должны не забывать о погибших. Они всегда будут в наших сердцах! - рассказал «Комсомолке» Александр Михайлович.

На панихиде присутствовала и молодежь Донецка. Ребята пришли почтить память горняков и сказать им «спасибо» за их трудовой подвиг.

- Сердце разрывается от боли, когда я слышу имена погибших шахтеров. Радует лишь то, что рядом с нами стоят живые горняки. Надеюсь, они будут жить и в их семьи никогда не придет горе. Спасибо живым и погибшим шахтерам за их трудовой подвиг, - сказала «Комсомолке» ученица 6-А класса донецкой школы №54 Елена.

О погибших скорбят и и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин и председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин. Они возлагают цветы к часовне Святой Великомученицы Варвары вместе с родными и близкими павших горняков.