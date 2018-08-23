Урзуф: в детских лагерях детей учат убивать

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-23T14:21:33+03:00

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Хочешь победить врага - воспитай его детей. Пока мы тут организовываем программы по воссоединению народа Донбасса, Украина делает все, чтобы этого не случилось. Особое внимание уделяется воспитанию наших детей, оказавшихся на территории, временно оккупированной Украиной.

Друг, вернувшийся с отдыха на Азовском море, рассказал что видел. Повидавший на своем веку всякого, взрослый человек, остался под таким впечатлением, что спустя неделю дома человека, что называется, не попускает.

- Был в Урзуфе, бывшая база отдыха «Трубник» теперь база «Азова». Рядом с ним детский патриотический лагерь. Дети живут в армейских палатках на территории брошенного пансионата. Форма лагеря максимально приближена к военной – желтая футболка и защитного цвета низ. Помнишь был сюжет про украинские детские лагеря? Один в один. Их таки учат убивать. Я видел. Дети живут через забор с «Азовом». Видимо в лагере не работают некоторые коммуникации или их туда не пускают. Поэтому они ходят в душ на базу «Азова». Идут строем, по всем правилам – чеканят шаг, держат дистанцию, разговаривать нельзя. Останавливаются по команде, поворачиваются по команде.

Кроме этих детских маршей украинского гитлерюгенда, есть еще «занятия с детьми», за которыми по нескольку раз в день с удивлением наблюдает весь поселок:

- С ними ежедневно проводят занятия. И это не те занятия, которые проводит наш МЧС – что вот дети, бедьте осторожны, не наступите на мину. Возле палатки, где живут дети, ставится стол, на столе раскладываются всевозможные мины, гранаты, леска. Пока гулял рядом с собакой слышал, как «Азовцы» рассказывали и показывали детям состав, структуру этой мины, что нужно сделать, чтоюбы привести ее в боевое состояние. Как ее правильно установить, как ее обнаружить, как на нее не наступить. Их учат как их обезвредить, их учат как их замаскировать, их учат как найти и увидеть растяжку, рассказывают как установить растяжку.

Дети в отряде разновозрастные – от 8-9 до 15-16 лет. Чем меньше ребенок, тем легче внушить ему любые цености и вытравить их будет гораздо сложней, чем у подростка.

- Занятия детей видны всем отдыхающим. Это не скрывается. Люди идут на море, с моря, на рынок, с рынка и видят и слышат эти «детские» занятия. Кроме этого с детьми отрабатываются практические навыки. Я видел, как девушка инструктор бросала в траву невзрачные мячики разного размера, но не больше теннисного. И дети должны были их найти, не наступить на них, собрать и вернуть инструктору. Так же все дети ходят с муляжами автоматов. Везде. Так учат призывников на первом году службы, никогда ни при каких обстоятельствах не оставлять оружие.

При таком активном подходе к воспитанию, с каждым днем у нас все меньше шансов вернуть наших детей.