Водитель, доставляющий хлеб в прифронтовой посёлок: «ВСУ обстреляли мою машину, а я чудом выжил»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-23T13:48:28+03:00

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ВСУ обстреляли автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовой посёлок Донецкий в ЛНР. Водитель чудом остался жив. Об этом происшествии сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на водителя.

- Сегодня утром ехал я хлеб развозил, я мирный человек, не воюю. Осколок у меня пролетел вот возле подбородка из одного окна в другое. Стекла (в машине) вылетели. Это произошло возле детсада, когда я уже выгрузил хлеб и возвращался в Кировск, - говорит Денис Щербаков, который к счастью, отделался легким испугом.

Мужчина сообщил, что несмотря на инцидент продолжит возить хлеб жителям Донецкого.

Сообщается, что последствия обстрела автомобиля зафиксировали прибывшие на место происшествия представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.