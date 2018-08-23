Водитель, доставляющий хлеб в прифронтовой посёлок: «ВСУ обстреляли мою машину, а я чудом выжил»
ВСУ обстреляли автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовой посёлок Донецкий в ЛНР. Водитель чудом остался жив. Об этом происшествии сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на водителя.
- Сегодня утром ехал я хлеб развозил, я мирный человек, не воюю. Осколок у меня пролетел вот возле подбородка из одного окна в другое. Стекла (в машине) вылетели. Это произошло возле детсада, когда я уже выгрузил хлеб и возвращался в Кировск, - говорит Денис Щербаков, который к счастью, отделался легким испугом.
Мужчина сообщил, что несмотря на инцидент продолжит возить хлеб жителям Донецкого.
Сообщается, что последствия обстрела автомобиля зафиксировали прибывшие на место происшествия представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.