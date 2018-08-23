Денис ПУШИЛИН: Если Киев откажется от закона об особом статусе Донбасса, то мы проведем выборы и референдум

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-23T13:35:25+03:00

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В Донецкой Народной Республике могут пройти не только очередные выборы главы и парламента, но и новый референдум о ее государственном статусе. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

- В нашем обществе широко обсуждается возможность переноса выборов и продления полномочий Главы и депутатов Народного совета Республики, - напомнил он. - Приводятся аргументы за и против как внутриполитического, экономического, так и внешнеполитического и, конечно, военного порядка. Мне пока трудно сказать, какое решение будет принято. Но один из сценариев уже сейчас очевиден. Речь о продлении закона об особом статусе Донбасса.

Спикер парламента отметил, что на Украине обсуждается вопрос о том, чтобы в октябре не продлевать этот закон. И тогда он прекратит свое существование.

- Это будет означать отказ Киева от Минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи и прочее, - уверен Денис Пушилин. - То есть, станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и нужно как можно скорее достраивать нашу независимость и укреплять суверенную государственность. Тогда нужно будет провести выборы Главы и Народного совета. И не только. Нужно будет провести и муниципальные выборы. Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под Минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами.

Также спикер парламента считает, что потребуется всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: «Вы за то, чтобы Донецкая Народная Республика была независимым суверенным государством?»

- Вот такой сценарий. Это было бы и к лучшему, если честно, - считает Денис Пушилин.

Ранее ряд общественных деятелей ДНР и ЛНР выступили с предложением о переносе выборов руководителей республик Донбасса и парламентариев с целью дать им возможность реализовать программы социально-экономического развития. До сих пор никто из руководителей ДНР и ЛНР не комментировал эти инициативы.