«Призрак оперы», «Пиковая дама» и «Спящая красавица» - Донбасс Опера открывает новый сезон!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-23T13:25:13+03:00

В этом году театр возвращается к работе необычно рано. Грандиозный концерт ознаменует начало нового сезона и станет подарком всем жителям Донецка ко Дню города и Дню шахтёра

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Летние каникулы постепенно подходят к концу и возвращаться к работе предстоит не только школам и ВУЗам, но и театрам нашей Республики. Первым театральный сезон открывает Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко. Уже 25 августа Донбасс Опера откроет новый театральный сезон грандиозным концертом, который станет настоящем подарком для всех дончан ко Дню города и Дню шахтёра.

О планах театра, праздничном концерте и грядущих премьерах рассказали вчера генеральный директор театра, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Иванович Денисенко, художественный руководитель, народный артист Украины Вадим Яковлевич Писарев и главной дирижёр театра Юрий Юрьевич Парамоненко.

В Донбасс Опере прошла пресс-конференция, приуроченная к началу нового театрального сезона. Руководство театра рассказало о планах и премьерахФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Это будет действительно грандиозный концерт

Обычно театры уходят на каникулы примерно в одно и тоже время и возвращаются тоже. В этом году Донбасс Опера начинает театральный сезон необычно-рано и это не просто так.

— За все годы, что я работаю в театре, мы впервые открываем театральный сезон так рано, — поделился с журналистами Вадим Яковлевич Писарев. — У нас ведь праздники, вы знаете, День шахтёра и День города, но театр никогда не был в них задействован, а в этом году Евгений Иванович нас всех собрал, пнул и мы начали работать, — смеётся Вадим Яковлевич.

Рассмеялся на его слова и Евгений Иванович Денисенко. Едва ли этот мужчина с поразительно добрыми глазами кого-то пинал, скорее уж он внёс предложение и его все поддержали. В Донбасс Опере всё вообще происходит довольно дипломатично, хотя Евгений Иванович и признаётся: спуску никому не даёт и все номера концерта отрабатываются до автоматизма, чтобы идеально, без мельчайших ошибок или неточностей.

— Бывает работаем и всё время заново, заново, заново, муштрую их, и мне уже оркестр говорит: «Евгений Иванович, пальцы болят, давайте прервёмся». Я тогда, конечно, даю им немного послаблений, — с улыбкой рассказал генеральный директор театра и добавил: — 87-й театральный сезон – это особая веха в истории театра, он уже не молод, он – корифей, поэтому встречать этот год нужно с размахом!

Уж что-что, а размах гала-концерту обеспечен. «Комсомолка» уже видела программу концерта, но раскрывать все секреты мы не станем. Расскажем только, что уже на концерте станет ясно, что новый сезон – это сезон грандиозных премьер. Со сцены прозвучат произведения, которых сейчас нет в репертуаре театра, будут показаны отрывки из балетных постановок, которые только планируется вернуть в репертуар. Впрочем, про премьеры говорили отдельно.

Вадим Писарев: «Вы знаете, давайте выпустим «Пиковую даму», а уже потом о премьерах подумаем»

В этом году Донбасс Опера, наконец-то, продемонстрирует зрителю долгожданную премьеру, над которой весь театр бился много месяцев. Великолепная опера «Пиковая дама» должна войти в репертуар уже в октябре, но было время, что и эта дата была под вопросом.

— Мы переносили премьеру несколько раз и вот, наконец-то, «Пиковая дама» почти готова. Все декорации и костюмы готовы, все партии выучены, последнее слово за режиссурой. Октябрь – это уже последняя дата. Всё налажено и утверждено, режиссёр приедет и мы всё закончим вовремя, — заверил Евгений Иванович.

— Вы знаете, сейчас для нас самое главное выпустить «Пиковую даму» и тогда уже можно будет говорить о других премьерах, а они обязательно будут, — добавил Вадим Яковлевич.

Премьера «Пиковой дамы» переносилась несколько раз, но всё-так 6 и 7 октября этого года нас ждёт грандиозное появление этой оперы в репертуаре театра. Ранее журналистам разрешено было посмотреть на некоторые эскизы декораций и костюмов, и «Комсомолка» может уверить вас, что нас ждёт потрясающее действо.

«Пиковая дама» уже в октябре засияет на сцене Донбасс Оперы. Это точная датаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Ещё одной неожиданной, но очень интересной премьерой станет «Призрак оперы». Во время конференции, приуроченной к концу 86-го театрального сезона, эта премьера стояла под большим вопросом, но вчера мы поговорили о ней более предметно.

— Мы уже начали работу над «Призраком оперы». Это будет наша интерпретация, построенная на синтезе танца и оперы. Танец, пожалуй, будет даже превалировать в нашей постановке. Конечно, мы не сможем сделать акцент на спецэффектах, но мы покажем, как нужно танцевать, и нашему зрителю это должно понравится ещё больше, — рассказал Вадим Яковлевич Писарев.

Также в новом сезоне нас ждёт возвращение на сцену Донбасс Оперы балета «Спящая красавица», премьера в театральной гостиной комической оперы «Аптекарь» Й. Гайдна и ещё много разнообразных сюрпризов, ну а главным событием сентября станет фестиваль «Звёзды мирового балета».

Мы просто не могли забрать у наших зрителей этот праздник

Ежегодный международный фестиваль «Звёзды мирового балета» по традиции пройдёт в Донбасс Опере в сентябре, однако в этом году стоял вопрос о том, проводить его или нет. Решение было принято тяжело, но безусловно: празднику балета быть!

— Проще всего отменить фестиваль, но он уникален, его атмосфера уникальна, и мы не могли отнять этот праздник у наших зрителей. Сейчас мы точно знаем, что к нам приедут друзья из России, чтобы выступить на нашем фестивале. Вопрос об участии в нём Иосифа Давыдовича сейчас открыт, ведь все мы понимаем его состояние, но сам он сказал мне, что приедет и будет петь, — рассказал журналистам Вадим Яковлевич Писарев.

Кроме того, сейчас, как оказалось, идёт подготовка к ещё одному международному фестивалю, который планируется провести на базе Донбасс Оперы в июне 2019 года. О нём нам рассказал друг театра и почётный гость из России Владимир Николаевич Вьюров.

— За четыре года, что я сюда приезжаю, все эти люди, этот театр, этот народ стали мне родными, своими, поэтому мои выступления на сцене Донбасс Оперы вторичны, куда больше я хочу помогать, выполнять благотворительную миссию, — сказал Владимир Вьюров. — Сейчас я горю идей провести в Донецке международный конкурс оперных исполнителей имени Гуляева. Поверьте, люди сюда приедут, обязательно. Мо друзья из Германии уже дали своё согласие судить этот конкурс. Сын Юрия Александровича Гуляева также согласился приехать, почтить имя отца и, возможно, открыть фестиваль, — поделился планами Владимир Николаевич.

Евгений Иванович, в свою очередь, добавил, что этот конкурс во многом будет проводится с мечтой о новых голосах в оперной труппе театра, ведь их сильно не хватает сейчас. Если всё удастся, то, возможно, благодаря новым голосам появятся и новые постановки. Всё взаимосвязано.

К тому же, не только к нам едут гости, но и мы отправимся в этом году путешествовать.

— В этом году наша балетная труппа будет выезжать в США и Китай, если всё пойдёт по плану, — поделился с журналистами Евгений Иванович.

Очевидно, что искусство оно вне любой политики и санкций, поэтому балетная труппа Донбасс Оперы будет и дальше нести имя своего прекрасного театра в мир и прославлять его в разных уголках земли.

Планы на новый сезон у театра оперы и балета наполеоновские и, несомненно, если не вмешаются внешние факторы, то всё у Донбасс Оперы обязательно получится. Мы в этом не сомневаемся!