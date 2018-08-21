Юбилей Донецкого центра института востоковедения

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-21T14:45:33+03:00

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Донецкий центр института востоковедения им. А. Крымского в этом году отмечает юбилей - 20 лет. Он был создан на базе средневековой археологической экспедиции. За годы своей работы ученые этого центра сделали много научных открытий. Исследовать историю Донбасса продолжают и сейчас, несмотря на то, что институт переживает не лучшие времена. С начала боевых действий ему несколько раз пришлось поменять прописку. Но сотрудникам удалось сохранить уникальные экспонаты, которые были обнаружены в ходе десятков археологических экспедиций.

Реставрационная мастерская.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Тематика исследования нашего центра связана с несколькими направлениями. Одно из самых важных и более продолжаемых - это история, археология, этнография населения Междуречья - Дона и Днепра, - рассказывает руководитель Донецкого центра института востоковедения им. А.Крымского Михаил Швецов. - Здесь исследуют и работают с материалами археологическими, антропологическими, а также остеологическими, палеоантропологическими. Это одно из самых значимых наших направлений. Кроме того, велась большая работа и, думаю, будет продолжаться по истории населения нашей земли в эпоху средневековья, и XIV - XV, XVII, XX векам. Потому что эта территория связана с жизнью и развитием очень многих народов, находящихся на очень интересном месте - между Востоком и Западом.

Стремена, удила и пряжки из риитуального захоронения воина.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Многочисленные археологические экспедиции смогли обнаружить свидетельства тому, что по территории Донбасса в эпоху средневековья пролегал Великий шелковый путь, материалы, которые дали возможность увидеть развитие истоков христианской культуры. В 1986 году на берегу Донца около села Богородичное было открыто первое святилище.

- Языческое святилище, которое аналогично всем праславянским святилищам, которые известны на территории не только Поднепровья, Прикарпатья, но и России, - рассказывает Михаил Швецов.- Это участок, где стояло изваяние, а вокруг него - подношения и горел огонь. На территории нашего региона не только есть языческие подкурганные захоронения, но есть ранние христианские захоронения, ранее мусульманские захоронения и даже буддистские. А под Маяками и на Чернецком озере было раскопано захоронение по иудейскому обряду. Т.е. вот эта многогранность, поливариантность культур и религий здесь всегда находила общий язык. Не конфликты, а общий язык.

Глиняная сковородка, которой тысяча лет.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Одно из самых ранних открытий было сделано донецкими учеными в 1982 году.

- Мы вели раскопки по просьбе Болгарской академии наук и нашего научного руководителя московского института археологии. Поиски болгарского могильника Заливки, который раскапывался еще в 1901-1904 годах. В 82 году мы нашли это место и начали восстановление раскопки, - вспоминает Михаил Шевцов. - И оказалось, что там не только языческий могильник, который был известен уже более 70 лет, а и христианский. Тогда были открыты первые христианские захоронения болгарского могильника. Эти христианские захоронения были не только по христианскому обряду, но с атрибутикой христианской: с византийской древнерусской парчой. В дальнейшем, когда прошло несколько лет, мы открыли на этом же памятнике необычное захоронение священника. Именно священника, который был захоронен по классическому христианскому обряду. Вокруг черепа этого священника были следы - место горения огня. И когда мы пригласили настоятеля Святогорского храма посмотреть, он сказал: «Да это священник».

Находки донецких археологов.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В центре института востоковедения работают реставрационная и антропологическая лаборатории. Здесь ученые описывают и по кусочкам склеивают фрагменты найденных материалов.

Это не только фрагменты горшков эпохи средневековья и амфоры. Вот, например, интереснейшее уникальное блюдо - глиняная сковородка, которой почти тысяча лет, - показывает Михаил Шевцов. - Здесь представлены материалы и более древние: половинка сосуда эпохи энеолита. Это сосуд так называемой ямной культуры с гребенчатым орнаментом.

Среди самых интересных находок - уникальный комплекс из ритуального захоронения воина - стремена, удила и сбруйные пряжки. Глиняные яйцо и хлебец - также ритуальные. Их клали на культовое место - рядом с очагом, чтобы в жилище всегда была еда. Пряслица - специальные грузики в форме дисков, применявшиеся для утяжеления веретена. Медное шило, пест, игральные кости и даже первые музыкальные инструменты, которым уже 3,5 тысячи лет. Этот костяной музыкальный инструмент из трубчатых костей, который в археологической литературе известен как «Флейта пана». Это один из древнейших воздушных музыкальных инструментов, предшественник флейты. Все эти уникальные находки были экспонатами Музея древней истории Донбасса, который ученые центра сейчас мечтают восстановить.

Музыкальный трубчатый инстумент, предшественник флейты.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Он являлся не только учебным, но и научно-исследовательским, - говорит Михаил Шевцов. - К сожалению, залов таких здесь нет. И восстановить его пока невозможно. Поэтому, все, что есть, находится пока в личном мебельном комплексе. Но материалы все есть, они сохранены.

А пока часть материалов из этой коллекции, конечно же, после изучения их специалистами центра, пополняет фонды республиканского краеведческого музея, политехнического университета. И в дальнейшем - интересные геологические находки будут переданы комитету по экологической политике и природным ресурсам, когда там начнет формироваться своя музейная экспозиция.