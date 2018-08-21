Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 году: как и на чем сэкономить

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-21T14:11:27+03:00

Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наши корреспонденты узнавали: сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 году. Пришли к выводу, что выгоднее всего покупать канцтовары на специализированных ярмарках.

Изменить размер текста: A A

Самый актуальный вопрос среди родителей в канун начала учебного года: Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 год? Чтобы ответить на него, мы отправились на школьную ярмарку «Пора в школу». Она находится в Ворошиловском районе на пересечении улицы Кобозева и проспекта Павших Коммунаров. И будет работать до 31 августа.

На любой вкус, цвет и бюджет

Ольга Ефимова пришла на ярмарку вместе с десятилетним сыном Антоном. Прежде всего обращает внимание на качество товара и лишь потом на цену.

- Для меня главное, чтобы было надежным, не сломалось через неделю, как это часто бывает, - рассказывает дончанка. - Ручки выбираем те, которые долго пишут. Точилки для карандашей - металлические, а не пластмассовые. Ранец - из плотного материала, чтобы под дождем не промокал.

Торговые ряды метров по двадцать в длину не пустуют. Выбор здесь большой. На любой вкус, цвет и бюджет найдется что-то подходящее. Школьный дневник обойдется от 60 до 340 рублей. За пеналы под принадлежности просят от 60 до 300 рублей.

Самый покупаемый товар – тетради. За 12-листовые придется отдать от 3 до 12 рублей, за 48-листовые - от 15 до 30 рублей. Цена 96-листовой тетради - от 25 до 50 рублей и выше.

- Цены на ручки тоже разные. Все зависит от вашего кошелька и желаний ребенка, - рассказывает продавец Анна. - Можно купить самую простую за 2-3 рубля, а можно хорошую за 10-15 рублей. Есть ручки с разными брелоками на колпачках. Они в среднем обойдутся в 70 рублей. Простые карандаши у нас от 4 до 20 рублей.

Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 годФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В копеечку выйдет набор для творчества. Акварельные краски из 6 цветов стоят в среднем 40 рублей, гуашь из 6 цветов – 60 рублей. Цветные карандаши – 65 рублей за 6 штук или 360 рублей за 36 штук.

- Спросом пользуются фломастеры. Они даже дешевле карандашей. 6 цветов - 55 рублей за набор, 12 цветов - 120 рублей. Клеящий карандаш у нас можно купить за 12 рублей, ластик - за 6. Самая дешевая точилка обойдется в 3 рубля.

На канцелярию уйдет тысяча рублей

Стоимость полного канцелярского набора для школьника зависит от нескольких факторов. Многие родители считают, что чем старше ребенок, тем дороже обходятся принадлежности. Но преподаватели говорят нам об обратном.

- Действительно, в старших классах нужно больше тетрадей, так как растет количество предметов. К тому же тетради уже не по 12-18 листов, а по 48. Надо еще купить циркули, транспортиры, карандаши для черчения и тому подобное, - рассказывает учитель Екатерина Степановна. – Зато в младших классах в ход идут фломастеры, краски, кисточки, пластилин... В общем, выходит не меньшая сумма. Но нередко у старшеклассников пропадает желание учиться, они реже ходят на уроки. У некоторых одиннадцатиклассников на парте лишь тетрадка и ручка. Понятно, что для таких учеников канцелярия обойдется дешевле.

Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 годФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Так или иначе, средний чек за канцелярские принадлежности тянет на тысячу рублей.

- В эту сумму входит все, кроме ранца, - говорит продавец одной из специализированных точек. – Кто-то ребенка собрал в школу и за 800 рублей. Были родители, которые покупали только дорогие товары. Их чек «потянул» на 3 тысячи рублей.

Портфели нового поколения

Немало придется потратить на портфель, спортивный костюм и сменную обувь. Стоимость школьного портфеля варьирует от 600 до 2500 рублей. При его выборе нужно понимать, что более качественный прослужит дольше. А если сэкономить, то на следующий год придется покупать новый.

- В прошлом году мы купили сыну портфель за 1200 рублей. Не пожалели, что сделали такой выбор. Портфель хорошо стирается. Да и по размеру он немаленький, помещается даже сменная обувь. В этом году тоже будем им пользоваться.

При выборе портфеля постарайтесь изучить цены на рынке, в специализированных магазинах и супермаркетах. Многие берут ранцы в магазинах сумок. Выбор небольшой, но цена радует. Кто-то предпочитает заказывать такой товар в интернете.

- В этом году сын захотел портфель с кармашками для проводов наушников и зарядки для телефона. Внутрь кладется портативный аккумулятор, к нему подсоединяется шнур, который выходит наружу для удобства. Он обошелся нам в 1300 рублей – заказывали через интернет. В магазине нашли точно такой же за 1700. Экономия - в 400 рублей.

Ждите скидок в магазинах

Спортивный костюм и кеды лучше покупать в магазинах во время скидок и акций. В среднем за костюм придется отдать от 1000 до 1500 рублей, а за кеды – 500-1500 рублей.

Еще более затратной частью школьных покупок станет гардероб. Однако здесь все зависит от уже имеющихся вещей. Нужно отобрать одежду, в которой ребенок будет ходить в школу. Если чего-то подходящего нет – нужно будет приобрести сарафаны, юбки, брюки, рубашки и джемперы. Пока введение школьной формы перенесли на следующий год, так что можно подкопить на нее некоторую сумму. Сейчас цена костюма-тройки около 1600 рублей.

Сколько в Донецке стоит собрать ребёнка в школу в 2018 годФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Все же в школу лучше надевать одежду в классическом стиле, - считает Екатерина Степановна. - Бывает, что старшеклассницы одеваются так, словно пришли на дискотеку. А когда одежда у всех одного стиля, у детей не возникает ощущения, что он одевается хуже одноклассников, и появляется больше времени, чтобы уделить внимание главному – учебе.

КСТАТИ

Подготовка ребенка к школе в ЛНР обойдется на 1500 рублей дешевле, чем на Украине. Такой вывод после мониторинга цен сделали корреспонденты Луганского информационного центра.

- Средняя стоимость в Республике товаров для школьника, в числе которых школьная и спортивная формы, обувь, канцелярские принадлежности, составляет 9289 рублей, - говорится на сайте издания. - Стоимость аналогичного набора на Украине в пересчете на рубли составляет 10755 рублей.