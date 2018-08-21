2018-08-21T14:38:31+03:00
Политика

День города Донецка 2018: "Не измени своей земле"

На праздники День города Донецка 2018 и День шахтера дончанам подарят две авторские песни
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Приближаются День шахтёра, День города и День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

На эти самые дорогие народу Донбасса праздники поэт Владимир Скобцов, композитор Михаил Хохлов и Александр Костенко приготовили для земляков подарок - премьеру двух новых песен - "Не измени своей земле" и "Друг", которые прозвучат на площади Ленина и в парке имени Щербакова.

Песня "Не измени своей земле" это своего рода лирический гимн героическому народу Донбасса, песня "Друг" посвящена памяти погибших защитников родного края.

НЕ ИЗМЕНИ СВОЕЙ ЗЕМЛЕ - стихи Владимира Скобцова, музыка Михаила Хохлова(Владимир Скобцов - Александр Костенко - Михаил Хохлов)

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Александр Костенко человек, с оружием в руках защищавший нашу родину, работает депутатом Народного Совета ДНР, руководит парламентской фракцией "Донецкая республика", кроме этого Александр обладает ярким музыкальным талантом исполнителя, Михаил Хохлов автор гимна Донецкой Народной Республики, Владимир Скобцов поэт, которого Юнна Мориц назвала легендарным Орфеем Донбасса. Этих трёх творческих людей объединила любовь к родине и героическим людям, отстоявшим свободу своей земли.

Друг (стихи Владимира Скобцова, музыка Михаила Хохлова (А.Костенко,Н.Качура )

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