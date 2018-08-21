2018-08-21T12:56:40+03:00
Политика

Провокация против ДНР: Что готовит Украина в канун выборов? Данные разведки

Военно-политическое руководство Украины готовит крупную провокацию против ДНР. Об это заявил Эдуард Басурин
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Военно-политическое руководство Украины готовит крупную провокацию против ДНР. Об это заявил Эдуард БасуринВоенно-политическое руководство Украины готовит крупную провокацию против ДНР. Об это заявил Эдуард БасуринФото: Юрий СОБОЛЕВ
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21 августа заместитель командующего корпуса, полковник Эдуард Басурин обнародовал разведданные о готовящейся крупной провокации против ДНР, которую планирует осуществить военно-политическое командование Украины в ближайшее время.

- Так, на фоне распространенного ранее заявления СНБО Украины о планируемых диверсиях на арсеналах, складах РАВ, а так же в местах хранения ВВТ и ГСМ, командованием оккупационных сил отданы распоряжения об усилении охраны.

При этом, в сентябре 2018 года, на базе 198-го учебного центра ВМС Украины в н.п. Николаев, под руководством инструкторов ВС Великобритании, с личным составом подразделений ССО ВСУ заканчиваются курсы по ведению диверсионной деятельности.

По данным, полученным из командовании ССО ВСУ, часть военнослужащих (12 человек) готовятся по специальной программе. Личности этих военнослужащих не раскрываются, перемещаются по части они только в балаклавах и занятия с ними проводятся отдельно от остальных. При этом, в последнее время участились случаи посещения представителями ССО под видом проверяющих штаба ООС полевых артиллерийских складов соединений и частей в зоне украинской оккупации.

Мы не исключаем, что основной задачей этого готовящегося спецподразделения будет проведение диверсий по уничтожению объектов хранения вооружения и техники на своей территории, с целью последующего обвинения нас в содеянном, а также эскалации конфликта.

Данный факт позволит говорить украинскому руководству о начале активных боевых действий и даст возможность ввести военное положение.

А о последствиях этого мы уже говорили ранее – это отмена выборов президента Украины.

Кроме этого, диверсии на украинских военных объектах позволят руководству Украины очередной раз списать давно разворованное и неисправное вооружение и выйти с просьбой к западным кураторам Украины о предоставлении военной помощи, - заявил Эдуард Басурин.

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