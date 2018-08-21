2018-08-21T11:07:21+03:00
Политика

Что будет с выборами в ДНР и ЛНР?

Почему могут не состояться выборы в республиках
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО:dnr-news.comФОТО:dnr-news.com
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Осенние выборы в ЛДНР могут и не состояться - об этом открыто говорят российские СМИ, ссылаясь на свои источники.

За разъяснениями "КП" обратилась к донецкому политологу Дмитрию Кузьменко.

- Аналогичные инициативы выдвигали ряд общественных организаций в Республиках. Окончательно решение, похоже, еще не принято (или, как минимум, не озвучено), но ситуация развивается именно в этом направлении, - говорит Кузьменко. - Дело в том, что проведение выборов может ухудшить внешнеполитическое положение Республик и дать повод официальному Киеву громогласно заявить об окончательном срыве Минских договоренностей Республиками и Россией. Делать такой подарок накануне выборов президенту Порошенко, который будет выстраивать свою предвыборную кампанию вокруг "победоносной войны" на Донбассе - мягко говоря не умно. Эксперты это понимают.

- Еще звучала тема закона об особом статусе Донбасса. Он не заработал, но на него вроде опирается Минск. Что это значит?

- Киев в этом году должен вновь продлить действие так и не заработавшего закона об особом статусе Донбасса. Сделать это накануне выборов будет ой как не просто - майданный электорат явно будет против. А не сделать... Германия устами Меркель открыто говорит о безальтернативности Минска, Курт Волкер из Госдепа США также объявлял о необходимости продлить действие закона. Как будет выкручиваться Порошенко? Ему нужен повод этого не делать. Выборы в ЛДНР - он и есть.

Что касается внутренней ситуации в Республиках, то на фоне войны, сложной экономической ситуации и крайнего не совершенства государственных институтов (созданных в 2014 году фактически с нуля) говорить о каком-то кардинальном прорыве в госстроительстве после выборов крайне нелепо. От смены фамилий на билбордах измениться карьерная перспектива чиновников - и ничего более.

- Если выборы были бы, какие плюсы для республик?

- Плюсом выборов могло бы стать оценка деятельности глав городских администраций и депутатов простыми людьми. При условии, что население готово реально вникать, что можно, а что нельзя сделать в нынешней ситуации. А готово ли? Вот в некоторых магазинах, как судачат люди, свинина подорожала. Кто в этом виноват? Правительство? Спекулянты? Или колебание цен носит сезонный характер? Не проводя специальное исследование, трудно ответить на этот вопрос. А ведь это только маленькая деталь большой головоломки....

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