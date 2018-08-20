Из застенков СБУ украинского правозащитника Владимира Рубана выручит ДНР?

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-20T16:25:20+03:00

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в интервью WarGonzo заявила, что сторона ДНР включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными. По ее словам, заявление на включение в список от Владимира Рубана, получено давно.

- У меня уже давно лежит заявление господина Рубана включить его в список на обмен. Более того, он уже включен в списки на обмен. Но мне, как человеку, который лично знает господина Рубана, не очень понятна украинская позиция. То есть, когда мы его включили в списки на обмен, во всех украинских СМИ появились заявления о том, что если ДНР включила Рубана на обмен, значит, все, в чем он обвиняется абсолютная правда, он на них работает. Объясняю почему мы его включили в список: не буду скрывать, потому что благодаря господину Рубану когда мы занимались совместными обменами, было освобождено большое количество людей. И те люди, освобожденные, которые были привезены на нашу территорию, они благодарны господину Рубану. Потому что он их доставал и из подвалов батальона «АзоВ», и с подвалов батальона «Донбасс» и еще много из каких мест, где они вряд ли выжили бы. Соответственно, у них сохранилось какое-то теплое отношение к нему. Но точно так же, как он доставал наших ребят с той территории, он очень много достал украинских солдат с этой территории. И меня поражает такая вещь – почему не смотря на то, что господин Рубан нам не друг, сторона ДНР включила его в списки на обмен. А куда же делись те сотни освобожденных благодаря ему украинских солдат, которых он вывозил? Где те семьи, которые неоднократно ему звонили, просили помочь устроить обмен? Где вся эта благодарность? Почему мы его включили? Почему те благодарные солдаты, отцы, матери, сестры, братья, жены не вступились за него?

Напомним, 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за якобы нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию. По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий верховной рады и администрации президента, а также вооруженные нападения на жилье Порошенко, Авакова, Яценюка иТурчинова.