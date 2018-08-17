СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-17T13:52:21+03:00

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Август стремительно подходит к концу и скоро школьные классы заполнятся детворой. «Комсомолка» пообщалась с донецким психологом, гештальт – терапевтом Виктором Смирненко о том, как психологически подготовить ребенка к учебному году.

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЧНО ВЪЕДАЮТСЯ В ПСИХИКУ

- Есть такая пословица - без страдания не получишь знания. А можно ли все – таки настроить ребенка на то, что школьные годы – они все же чудесные?

- Это нужно обязательно сделать! – говорит Смирненко, - Знаете, есть семьи, где родители вообще не видят позитива в жизни, и каждый день рассказывают, какой начальник идиот, работа – это мука, в магазинах дурят, врачи – крахаборы, соседи гады и т.д. Как вы думаете, с каким настроением их ребенок ощущает действительность?

- Вырастет глубоким пессимистом!

- Я бы сказал – не только пессимистом, но и интровертом, которому тяжело будет добиться чего – то в жизни. Но что касается начала нового учебного года, то тут самое страшное в психологическом плане – это то, что родители могут рассказать ребенку, как было плохо в школе им. Ну что – то вроде - учительница орала и оскорбляла, а одноклассники били. Такие негативные установки прочно въедаются в психику. И каждый поход ребенка в школу становится мукой. Ребенок уже морально готов услышать от учителя оскорбления, а от одноклассников толчка в спину. Защитной реакцией может стать то, что школьник начнет «призывать» болезнь, чтобы не ходить в школу. Может симулировать, а может и «призвать» по – настоящему.

Иногда родители настолько остро переживают переход ребенка в школу, что буквально становятся с ним одним целым, все его проблемы принимают как свои. Вы встречали таких мамочек – они постоянно употребляют слово «мы», вместо «я» и «моя дочь (мой сын)». Такое психологическое состояние родителей тоже не способствует формированию позитивного отношения ребенка к школе.

КОГДА СКРОМНОСТЬ ГУБИТЕЛЬНА

Подростки бывают очень жестокими. ФОТО: ВКонтакте

- Но иногда и учителя, и дети, особенно подростки, могут быть очень жестокими. Бить и снимать на видео, к примеру, всячески гнобить своего сверстника. Как внушить ребенку, чтобы он не молчал о своих обидчиках?

- Конечно, замалчивать конфликты нельзя и реагировать нужно мгновенно. Заметили, что поведение ребенка изменилось (стал угрюмым, плохо кушает, грустит) – поговорите с ним, доверительные отношения очень важны. Потом нужно принимать меры. Идти к классному руководителю, не помогает – к руководству школы. Обязательно навестить школьного психолога. Понятно, у всех сотрудников очень много дел – преимущественно отчетов и другой писанины. Но вы у своего ребенка одна. И в критической ситуации – как соломинка, за которую он хватается, чтобы не утонуть в море депрессии. Не поможет руководство – четко дать им понять, что будете жаловаться в вышестоящие инстанции. Не бойтесь прослыть скандалистом. Увы, именно таких людей боятся педагоги, а скромную маму затюкают.

Моя знакомая очень долго просила классную руководительницу навести порядок в отношении обидчиц дочери. Стайка девочек – мажорок буквально не давала проходу ее дочери. Обзывали нищенкой, угрожали избить и видео выложить ВКонтакте и так далее. Дочь все время плакала, жаловалась на боли в животе, от переживаний рвала… Классная все время обещала помочь, но конфликт между подростками нарастал каждый день. Знакомая в это время превратилась в настоящую тигрицу. Дочь воспитывала она одна – папа умер. Весь этот кошмар закончился легко – мама девочки пригрозила в жесткой форме руководству, что напишет заявление правоохранителям, расскажет о беспределе журналистам. И все быстро разрешилось. Девочку не трогали. Правда, на выпускной она категорически идти отказалась. Обида на ровесниц осталась навсегда.

- То есть это тот вариант, когда скромность совсем не украшает?

- Именно так. Как и огромная загруженность по работе. Банально звучит, но «потеряете» ребенка в школьные годы – это зачастую будет означать, что потеряете его как личность навсегда.

- А как укрепить доверие ребенка и к школе, и в семье?

- Во – первых, важно понимать, что в конечном итоге не школа отвечает за воспитание вашего ребенка, а именно вы. Очень важно всей семьей собираться за одним столом за завтраком и ужином, ну а в выходные и за обедом. Говорить, желать хорошего дня. А вечером подводить итоги – что хорошее было за этот день. Ребенку можно завести дневник и записывать это хорошее, интересное, смешное каждый день. Это не тот личный дневник, который нельзя показывать родителям. Это просто другой формат. Через годы его прочитать будет очень интересно!