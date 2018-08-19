2018-08-19T15:43:31+03:00
Политика

В Украине вспыхнула африканская чума свиней. Чего бояться жителям Донбасса?

В ветеринарной госслужбе ЛНР рассказали как обезопаситься от вирусы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: svoya-ferma.ruФото: svoya-ferma.ru
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На территории Украины заметили вспышку африканской чумы свиней. В связи с этим, чтобы предупредить население Республик Донбасса в государственной службе ветеринарной медицины ЛНР рассказали насколько опасна эта болезнь для человека.

Оказывается, на сколько страшно не звучит название этого вируса – он не опасен. Тем не менее, человек может стать переносчиком этой болезни.

- Болезнь может распространить с продуктами питания, переноситься на обуви или одежде, - рассказали в госветслужбе.

Чтобы обезопасить своих животных от заражения, необходимо покупать свиней и корм для них лишь предварительно проверив сопроводительные ветеринарные документы, советуют ветеринары.

- Поголовье свиней необходимо зарегистрировать и идентифицировать, - говорят специалисты. - Так же рекомендовано ежегодно проводить вакцинацию животных против классической чумы свиней. Чтобы уберечь свиней от вируса, в помещении, где содержатся животные, необходимо регулярно проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию. Вход оборудовать дезковриком.

Сотрудники ветслужбы не рекомендуют кормить свиней пищевыми отходами. Если поведение и внешний вид животного вызывает беспокойство нужно обратиться к ветеринару.

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