«Феникс» станет работать лучше?

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-19T11:45:54+03:00

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В пресс-службе компании республиканского мобильного оператора «Феникс» заявили о завершении плановых работ по улучшению качества связи.

- Были заменены устаревшие элементы сети, которые в начале 2018 года неоднократно приводили к сбоям из-за высокой нагрузки, - говорят в компании. - Это позволило нам гарантировать большую отказоустойчивость сети в будущем

Кроме этого специалисты улучшили сеть 3G. Быстрый мобильный интернет для владельцев «Феникса» станет доступнее и качественнее.

Отмечается, что обновленное оборудование и программное обеспечение позволит, в частности, упростить подключение услуг.

- Теперь не требуется включать дополнительную услугу для использования быстрого мобильного интернета, - сообщают в «Фениксе».

По их словам, для пользования 3G достаточно просто подключить услугу на 1 Гб или 5 Гб и выбрать соответствующий режим сети (GSM/WCDMA auto, 3G приоритет, WCDMA приоритет или 3G/UMTS/WCDMA) в вашем смартфоне

- Для активных пользователей мобильного интернета был внедрён стандарт HSPA+ (3,5G), позволяющий при идеальных условиях получить скорость до 21 Мбит/сек. Это стало возможным за счет глобального расширения сети 3G в июле-августе 2018 года: средняя скорость выросла в 2,8 раза, объем потребляемого трафика - более чем в 3 раза, а количество абонентов в сети 3G - в 2 раза, - добавили в пресс-службе компании.