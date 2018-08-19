Взгляд из Донецка: Парад ко Дню независимости в Киеве придётся проводить на плотах

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-19T10:22:25+03:00

Каким же должен быть плот, чтобы на нём поплыли БУКи и танки? Всех лесов Западной Украины на такие сооружения не хватит [Видео]

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Киев в очередной раз затопило кучей мусора, канализацией, Днепром и дождями. Всё бы ничего, как говорится, но в столице во всю идёт подготовка к большому параду военной техники, свези танки, БУКи, артиллерия и другое оружие. Вот и возникает закономерный вопрос: как же проводить парад, если перед ним в Киеве опять пройдёт дождь? В мэрии молчат, а народ в социальных сетях злорадствует.

— Надо строить плоты, ставить на них вооружение и пусть плывут, — посоветовал в одной из групп в сети «В Контакте» некий Алексей.

— Пускай киевляне на ковчеге спасаются, если его ещё не декоммунизировали, — смеётся в той же социальной сети Валерий.

ФОТО: сайт ЦЕНЗОР.НЕТ

Вот только шутки-шутками, а сами киевлянам не смешно. Им страшно, о чём они честно сообщают в других социальных сетях.

— Все эти потопы в Киеве меня пугают. Сегодня еле-еле смогли добраться домой, а уже через час ливень разыгрался не на шутку и машины в прямом смысле начали плыть. Электроника в них отказывает, начинает коротить, потому что вода попадает под капот. Всё это посреди ночи, как будто Апокалипсис начался. Очень страшно, — рассказала в «Фейсбук» жительница Киева Наталья.

Что делать и куда бежать киевлянам от этой напасти пока не понятно, а вот затопленные машины спасти будет очень и очень сложно, мягко говоря. Посмотрев фотографии из столицы Украины, наш эксперт только руками развёл, покачал головой и вздохнул.

— Хорошие были машины. BMW X5 последней модели вижу, жаль. Это ж в се утопленники. Вся проводка и электроника повреждены. Поменять и исправить можно, но бока всё равно будут вылазить, то радио перестанет работать, то кондиционер, то ещё что-то. Это ладно, если сигнализация, окна и прочее не подведёт, а может. Я бы сказал, что крышка этим машинам, — поделился с нами эксперт по ремонту автомобилей Андрей. — Честно, я бы за такой ремонт не взялся, — добавил он.

ФОТО: сайт ЦЕНЗОР.НЕТ

Вот и получается, что владельцы автомобилей влетели на круглые суммы, жители получили стрессы, мягко говоря, многие подвальные помещения города также затопило, а кто будет за всё это отвечать пока не понятно. Между тем, до запланированного парада чуть меньше недели и, если вдруг пойдёт дождь, как вчера, проводить его действительно станет затруднительно. Техника, конечно, тяжёлая, она не поплывёт, но вот повредиться вполне может.

Напомним, что вчера в Киеве прошёл сильнейший дождь, в результате чего был затоплен почти весь центр города, а машины уже не ехали по дорогам, а плыли.