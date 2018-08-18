2018-08-18T10:39:25+03:00
Политика

Захваченные 15 квадратных километров Наева: Что это значит для Донбасса?

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Наев компрометирует сам себя
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Главком ООС генерал Сергей Наев компрометирует сам себя. ФОТО: СоцсетиГлавком ООС генерал Сергей Наев компрометирует сам себя. ФОТО: Соцсети
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Командующий операцией объединенных сил генерал Сергей Наев отчитался о великой "перемоге" - якобы его подчиненнные захватили 15 квадратных километров Донбасса.

"Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", -заявил Наев.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что этим заявлением Наев компрометирует сам себя.

- Это либо новое слово в военном искусстве - захватывать территорию, без атаки, а лишь "оборудуя позиции", лоибо достаочно примитивная ложь. Если есть продвижение вперед, значит ведутся активные боевые действия. Или линии фротнта для Наева уже не существует? Почему же его "херои" еще не в Горловке и не в Донецке?- Спрашивает Кузьменко.

Специалисты из миссии ОБСЕ и военные эксперты западных государств такой примитив проглотят только в том случае, если есть негласная установка - покрывать открытое нежелание Киева соблюдать Минские договоренности.

- В общем, это ни для кого не секрет: в недавнем репортаже российских журналистов в соцсетях показаны будни на позиции под Желобком (ЛНР), когда обе стороны нещадно поливают друг друга свинцом, а потом украинские солдаты даже кричат из окопов, что всех убьют, - констатирует политолог.

Такое перемирие не может длиться вечно. Риск перехода "типа-перемирия" в открытую войну по прежнему высок.

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