2018-08-16T16:23:21+03:00
Общество

День Донецка 2018: На новом талоне будет шахтер Уголек

Очередной дизайн талона в муниципальный транспорт посвящен Дню Донецка и Дню Шахтера
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На новом талоне будет шахтер Уголек.На новом талоне будет шахтер Уголек.
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"Комсомолка" первой узнала, каким будет августовский талон в муниципальный транспорт. Его было решено посвятить Дню города Донецка и Дню шахтера. Невозможно не улыбнуться, глядя на симпатичного шахтера по имени Уголек в белой каске, украшенной флагом Республики. Уголек стоит на фоне терриконов, над ним синее-синее небо, а в руке роза – символ Донецка. Именно такой милый дизайн, словно выполненный с безыскусной нежностью детской рукой, выбрали для главного праздника нашего города КП «Донэлектроавтотранс».

А «Комсомольская правда» напоминает, что в этом году славному городу-герою Донецку исполняется 149 лет. 25 и 26 августа жители ДНР отметят в Донецке день рождения столицы Республики и День шахтера масштабной праздничной программой с концертами, конкурсами, выставками, ярмарками. 26 августа в 19:00 в парке Щербакова состоится выступление звезд российской эстрады. А затем будет праздничный фейерверк.

И, конечно, обязательно оплачивайте свой проезд, тем более, что стоимость его не изменилась ни разу за время войны и составляет всего три рубля. А талоны не прекращают удивлять своей оригинальностью. С наступающими праздниками, дончане! Мира, добра и радости!

Внимание, коллекционеры!

Внимание, коллекционеры!

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